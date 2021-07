A közúti kerékpározás nagyon veszélyes műfaj, védelem kell

Kerékpározni mindig veszélyes volt, de napjainkban kimondottan az. Egyre több a kerékpáros, és egyre több az autós. A nagy számok törvénye alapján nő a balesetek száma. Mit tehetünk azért, hogy minél biztonságosabban bringázhassunk?

Dunaújváros – Ami bizonyos, az Európai Unió átlaga alatti a hazai kerékpáros közlekedés biztonsága.

Amik tények: az elmúlt tíz évben jelentősen nőtt a lakosságon belül a saját kerékpárral rendelkezők aránya. Amíg az előző évtized végén a magyarok kevesebb mint fele, ma már több mint kétharmada birtokol kétkerekűt, ezen belül pedig nagyjából ugyanilyen arányban használják is valamilyen gyakorisággal. Ezzel egyidejűleg azonban a közlekedési kultúra sajnos nem javul ilyen dinamikusan: a statisztikák szerint az unión belül nálunk az egyik legmagasabb az egymillió lakosra jutó halálos kerékpáros balesetek száma – írta közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége ­(MABISZ). Csak Romániában és Litvániában rosszabb a statisztika.

Ebből kiindulva meg voltam győződve arról, hogy Magyarországon kötelező a kerékpárosoknak sisakot hordaniuk. Azután nagy meglepetésemre kiderült, csak ajánlott a sisak használata, és nem kötelező. A jelenleg életben lévő szabályozások alapján csak lakott területen kívül, 40 kilométer per óra sebesség felett közlekedő kerékpárosnak kötelező a bukósisak használata. Sem a gyerekeknek, sem lakott területen belül vagy terepen közlekedőknek nincs külön előírás.

Egyre több a kerékpáros, egyre több az autós – ezért sok a baleset

Utánanéztem, Európa más országaiban mi a helyzet, és ismét meglepődtem, Romániában, Ukrajnában, Oroszországban, Olaszországban, Dániában, Finnországban, Németországban, Írországban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Svájcban és Angliában semmilyen előírás nincs a sisak viselésével kapcsolatban. Más országokban életkorhoz van kötve, valahol tizenhat év, valahol tizenöt év, valahol tizenkét év, és valahol csak tíz év alatt kötelező a sisak.

A szlovákoknál a lakott területen kívül, a tizenöt éven aluliaknak pedig mindenhol kötelező a sisakviselés, a spanyoloknál csak lakott területen kívül.

Érdekes, hogy a kerékpárosok számára nincs kötelező védőfelszerelés, pedig a közlekedésben talán ők a legkiszolgáltatottabbak.

A KRESZ előírása szerint kötelező két egymástól független fék (első és hátsó fék), első és hátsó lámpa, csengő, küllőprizma, hátsó fényvisszaverő és fényvisszaverő ruházat. Ezek nélkül nem vehetünk részt a közlekedésben. Ami érdekes: hivatalosan a kerékpárok sportszerként kerülnek forgalomba, és mint olyanoknak, nem is kell megfelelniük a közúti közlekedés feltételeinek.

A kerékpárral kapcsolatban azért azt talán érdemes megemlíteni, nagyon sokan közúti közlekedésre használják, gondoljunk csak arra, mennyien járnak vele dolgozni. Ezért nem is olyan régen felvetődött, a bringásoknak is KRESZ-vizsgát kell tenniük.

Parrag Miklós dunaújvárosi Iron Man-versenyzőt kérdeztük meg arról, milyenek Magyarországon a kerékpározási viszonyok. Ő már csak tudja, hiszen minden nap komoly távokat tesz meg, sőt, két éve el is ütötték, meg kellett műteni a kulcscsontját.

– A legnagyobb probléma, hogy nagyon kevés Magyarországon a kerékpárút, nekem is mindig a főutakon kell edzeni. Amikor elgázoltak, az is a 6-os út egyik körforgójában történt. A kerékpárosokat az autósok nem veszik figyelembe, csak úgy megyek bele egy kereszteződésbe, ha előtte szemkontaktusom volt az autóssal. Komoly felelőtlenségnek tartom azt, ha valaki sisak nélkül bringázik. Amikor elütöttek, alaposan bevertem a fejemet, szerintem a sisak mentette meg az életemet.

Szóval a sisak, ami csak ajánlott, életet menthet, de mi az, ami még ajánlott. Védőfelszerelések közül a sisakon kívül semmi más. Az ajánlások: a pedálon és a küllők között borostyánsárga színű prizma, karos szélességjelző prizma (előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverővel), visszapillantó tükör, sárvédő.

Tehát a könyökvédő vagy a térdvédő sehol sem szerepel, pedig a gyerekek esetében igencsak ajánlottnak, ha nem kötelezőnek kellene lennie.

Induljunk ki abból, hogy a védőfelszerelés csak ajánlott, de mérlegeljük a kockázatot! A kerékpárszakboltokban minden megkapható. Mégis, annyi kisgyerek, kamasz bringázik mindenféle védőfelszerelés nélkül… Valahogy a szülőknek a biztonság nem fontos. Miközben a csemete még csak néhány hónapos, már bébiőrzőt vesznek neki, vakdugókat a konnektorokba, megemelik a gáztűzhelyt, nehogy szemük fénye magára rántsa a forró ételt, de bringázni egy szál nadrágban is lehet. Ki érti ezt?

