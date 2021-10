A község legfontosabb dolgait beszélték meg a darusiakkal

A közügyek iránt érdeklődő polgárokat várták a daruszentmiklósi közmeghallgatásra, ami egy kihelyezett képviselő-testületi ülésnek felel meg. Az előző gazdasági év eredményeiről és a közeljövő terveiről hallhattunk tájékoztatót.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay hamar varázstalanodni fog

Daruszentmiklós – Az ilyen alkalmakkor az esemény résztvevőinek lehetőségük van közvetlenül a döntéshozókkal ismertetni a kritikájukat, és elmondani nekik a javaslataikat. Rauf Norbert, a település polgármestere elmondta:

– Abban bízok, azért volt ilyen csendes és rövid az esemény, mert a polgáraink elégedettek azzal a teljesítménnyel, amivel őket szolgáljuk, és mindig értesítjük őket az aktuális elvégzett feladatainkról, igyekezünk rendszeres kapcsolatban lenni velük. Nálunk az ajtó mindig nyitva áll, még az ügyfélfogadási időn kívül is. Közvetlen kapcsolatot tartunk velük, és igyekezünk minél rövidebb idő alatt megoldást találni a problémáikra.

Az elmúlt időszakról elmondta a polgármester

– Az elmúlt időszakról azt gondolom, hogy elégedettnek kell vele lennem, hiszen egy ekkora településen, mint a miénk, elég sok beruházás valósult meg – folytatta a polgármester. – Vannak olyan források, amik szűkítik a kereteinket, de meg tudtuk állni a helyünket, és biztosítottunk minden olyan feladatellátást, ami szükséges a településünkön. Persze, akkor lennék maradéktalanul az, ha már a csatorna-beruházás is megvalósult volna. Ez egy óriási hiányosságunk, mert például a lakóknak nap mint nap meg kell küzdeniük szennyvízkezeléssel. Sajnos a jogszabályi környezet az uniós elvárásoknak megfelelően ebben a dologban elsősorban nem az ilyen kis településeket támogatja, hanem a nagyobbakat. Bízunk benne, hogy Daruszentmiklóson is minél hamarabb megvalósul a csatorna-beruházás, mert már eddig is nagyon sok cég azért nem telepedett le nálunk, mert nem tudtuk a teljes közműellátottságot biztosítani.

– Nagyobb beruházásokat az önkormányzatunk fedezet híján nem tud megvalósítani, ezért a pályázatok adta lehetőségeket vesszük több-kevesebb sikerrel igénybe. A saját erőforrásainkat ezek előkészítésére és az önerők fedezetére fordítjuk.

A jövő már jelen van, ez érezhető

– Arra, hogy a jövő már jelen van, egy példa a tanyagondnoki szolgálat elindítása. A külterületi részeken élő lakók ellátása egy nagyon fontos feladat. Ehhez munkához egy nélkülözhetetlen eszköz, egy kisbusz beszerzésére nyílott lehetőségünk. Mi a jövőt szeretnénk építeni, ezért a lehetőségek közül egy tisztán elektromos meghajtásút választottunk. A hagyományosnál olcsóbb az üzemeltetése, hiszen az önkormányzatunk a napelemek segítségével szinte százszázalékosan az ingyen villamos energiával működteti a berendezéseit. Lehetőségünk van a szintén saját tulajdonú, közepes kapacitású töltőberendezésünket használni hozzá. Tehát ez volt az észszerű megoldás a minél olcsóbb üzemeltetéshez.

– A Darusor utcánkban jelenleg a csapadékelvezető csatorna építése folyik. Ott most az útburkolattal is problémák merültek fel. Jó néhány évvel ezelőtt mart, aszfaltos behúzásos eljárással oldottuk meg a korábbi helyzetet, de mára már kezd tönkre menni. Várhatóan a beruházás elkészülte után az útfelületet is helyre tudjuk állítani.

Jelentkezzenek önkéntes tűzoltónak!

Krajczár Arnold, a Daruszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője kéréssel fordult a közmeghallgatás résztvevőihez:

– Sajnálatos módon, az idei évi nagy ellenőrzésünk során az egyesületünket visszaminősítették hármas kategóriájúvá, ami azt jelenti, hogy az egyesületünk nem vonulhat káreseményekre. Az elmúlt évben nem tudtunk részt venni két káreseményen. Az egyik a mi hibánk, mert a „szerünk” nem állt készen a vonulásra, a másik pedig az embererő hiánya volt. Ennek ellenére a felszerelésünk alkalmasnak mondható, hiszen a kétezer literes IFA-fecskendőnk javítás alatt áll, de mellette van olyan berendezésünk, amivel a tűzcsapról tudunk oltani, illetve baleseti káreseményekből, például a járművekbe beszorult embereket is képesek vagyunk menteni, vagy a fakidőlés esetén is meg tudjuk oldani a felmerülő problémákat.

– Ezekre feladatokra van egy-két képzett emberünk, de többre lenne szükségünk. Ezért az a kérésem a lakossághoz, hogy aki kedvet érez ehhez a munkához, az jelentkezzen nálunk. A szolgálatot vállalók kötelező kiképzését megfelelő létszám esetében, itt, egy helyben lebonyolítható tanfolyam megszervezésével is biztosítani tudjuk. A helyi káresetek esetén mi nagyon rövid időn belül a helyszínen tudnánk lenni, ami az érintettek számára nagyon nagy segítség lehetne. Szeretnénk segíteni a bajbajutottakon.