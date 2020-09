A könyvadomány célja a fiatalok megszólítása

Három, városi intézménynek, valamint a szalkszentmártoni könyvtárnak összesen 250 példányt ajánlott fel Éberhardt Béla erdőmérnök-író legutóbbi, 2016-ban megjelent A mi Szalki-szigetünk című kötetéből a szerző, valamint a könyveit gondozó Meritum Text Kiadó. Az adomány célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a sziget egyedülálló értékeire.

A több ütemben zajló adományátadás hivatalos sajtóeseményét az egyik kedvezményezettnél, a Széchenyi István Gimnáziumnál tartották. A Meritum Text Kiadó képviseletében Szemenyei István elmondta, a mai napig népszerű és keresett A mi Szalki-szigetünk című kötet 2016-ban önkormányzati és vállalati támogatással jelenhetett meg. Ezen könyvadományokkal a szerző és a kiadó célja, hogy a fiatalabb korosztályok is megismerjék a város és a Szalki-sziget épített és természeti kincseit.

Az átadáson Éberhardt Béla felidézte a könyvet megelőző gyűjtőmunkát, kutatásokat.

– A város születésének 70. évfordulóját ünnepeljük, ám mégis keveset tudunk e település történetéről. E kötet születése előtt átnéztem az 1950 óta létezett összes helyi sajtóterméket és még ezen lapokban is csak ritkán szerepelt például, hogy a városépítés kezdeti szakaszában a Szalki-szigeten is létesült egy barakktábor az ideérkező számára. Jó szívvel adományozzuk e könyveket, remélhetően a diákok is szívesen olvassák majd.

A gimnázium részéről Kratzmajer Zoltán igazgató vette át a száz példányt.

– Hatalmas köszönettel tartozunk ezért az értékes felajánlásért. A mi feladatunk a következőkben az, hogy olyan fiatalokhoz juttassuk el, akik érdeklődnek e téma iránt és segítheti további tanulmányaikat.

A gimnázium mellett kedden délután a Móricz iskola szintén 100 kötettel gazdagodott, valamint 40 példány került az Intercisa Múzeumhoz is, 10 könyv pedig a szalkszentmártoni könyvtárt gazdagítja majd. Aki a folytatásra is kíváncsi, annak ajánljuk, hogy látogasson el az eberhardt.hu honlapra, hiszen itt olvasható „A mi Szalki-szigetünk históriája a Duna túlsó oldaláról nézve” című izgalmas esszé.