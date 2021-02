A kis törpékből egyszer majd a jövőben nagy óriások lesznek

Február 1-től már gyerekeket fogadott a Kisapostagi Nyolc Törpe Mini Bölcsőde. A nyitónapon kopogtattunk be az apróságokhoz.

„Kicsi vagyok székre állok, onnan hangosan kiáltok: Boldog születésnapot kívánok!”… Akár ez, a sokak által ismert gyerekmondóka is lehetne írásunk címe, hiszen egy új, különálló gyermeknevelő intézmény felépülése – ráadásul teljesen önerőből – méltán jelenthet születésnapot a Duna-menti kis községben. Az első napon, amikor már gyerekzsivajtól volt hangos az épület, Nagy Attila polgármester kísérte el a Hírlap munkatársát.

„Gyönyörű, modern és kényelmes lett az otthonunk”

– Teljesült egy álom Kisapostagon. Milyen érzés most itt állni a gyerekek szobája előtt? – kérdeztük Nagy Attila polgármestert.

– Óriási boldogság, mivel még a megnyitás előtti időszakban is akadtak komoly nehézségeink, amelyeket láthatóan sikerrel vett önkormányzatunk. Jelenleg negyvennyolcmillió forint körül tart a beruházás. Ebben szintén milliós nagyságrendet képvisel az a segítség, amit az építkezés során kaptunk vállalkozóktól, magánszemélyektől, legyen szó például a villanyszerelési munkákról, vagy éppen bútorbeszerzésről. Büszkék lehetünk rá, hogy ilyen sok mindenben segítettek! Egy kis településen bölcsődét nyitni saját erőből és összefogással nem átlagos történet. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket minden támogatónknak – hallhattuk Nagy Attilának, Kisapostag polgármesterének az intézmény megnyitásakor elhangzott nyilatkozatát.

Ottjártunkkor még csak hat gyermek ült az uzsonnásasztal körül, jókedvvel falatoztak az eléjük tett tányérból. Közben Pálinkás Edina bölcsődevezetőt kérdeztük, miként telik a gyerekek egy napja?

– Természetesen mi, a dolgozók is nagyon vártuk már, hogy beköltözhessünk az új épületbe. Gyönyörű, modern és kényelmes lett az otthonunk. Két csoportban tizenhat főt láthatunk el. Jelentkezőből sincs hiány, hiszen már most meg tudjuk tölteni a második csoportot is. Jelenleg a beszoktatásnál tartunk. Reggel a gyerekek fogadása után átöltözés, kézmosás, pici játék, majd nyolc órakor reggelizünk. Ezután ismét játék, amelyben éneklés, mondókázás és egy pici foglalkozás is szerepet kap. Tíz órakor újra étkezés, ekkor főleg gyümölcsöt kapnak a gyerekek. Utána a mozgásé a főszerep az udvaron. A déli harangszó előtt negyedórával bejövünk, és ebédhez készülődünk.

Az ebéd után csendes pihenő következik. Fél háromkor kelnek, és játékkal, foglalkozással várjuk a szülőket. Nagyjából így telik a bölcsődések napja – mondta érdeklődésünkre a bölcsőde vezetője.

Vendégeskedésünk idején két anyuka érkezett a kicsikért. Kérdésünkre elmondták, fontos, hogy időben találkozhassanak a korosztályukkal a gyerekek. A beszoktatással biztosan nem lesz gond, mivel nagy szeretettel fogadták a gondozók az apróságokat, valamint többüknek otthon van testvére, így nem szokatlan a gyerektársaság. A körülmények pedig igazán kiválóak – hallhattuk Sárközi Dórától és Felső Esztertől.

A bölcsődei ellátás húszhetes kortól hároméves korig tart

A bölcsődei ellátás húszhetes kortól hároméves korig tart. A kisapostagi intézményben az átlagéletkor jelenleg két év. Öten dolgoznak azért, hogy a most még apró emberkékből egyszer majd óriások lehessenek. Ahogy a dolgozók búcsúzásunkkor elmondták, ehhez minden feltétel adott Kisapostagon!