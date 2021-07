A kávéház teraszáról a rockzene klasszikusait megidéző muzsika csendült fel

Remek idő volt egy kellemes sétára a város több, irigylésre méltó területén az elmúlt hétvégén. Ugyanakkor telt házas közönség tapsolt a Nyári Esték aznapi előadásán a Vár szabadtéri színpadának nézőterén. A Hoffmann kávéház tera­száról pedig a rockzene klasszikusait megidéző muzsika csendült fel.

Dunaföldvár – Hihetetlenül oldott, kellemes hangulatban beszélgettünk Hoffmann Jánossal, a kávéház tulajdonosával. – Annak örülök, ha valakiben olyan, akár filmes emlékek ébredtek a mai rendezvény hatására, de a legfontosabb, hogy egy kellemes estét szerettem volna nyújtani a város lakosságának. Úgy, hogy ezzel a jó kis zenekarral sokan és szívesen töltik az idejüket itt a teraszunkon.

– Ez az együttes már régóta visszajár hozzánk, ahogy a törzsvendégeink is. Szerencsésen egymásra találtak, ezért aztán a zene mindenki kedvére szól, és a közönség nagyon jól érzi magát.

A főnök úrnak is van kedvenc dala? – kérdeztük tőle.

– Én is szeretem a zenét, sokszor beszélgettünk már róla a fiúkkal, így aztán most is elővették az egyik kedvencemet. Ez Scott McKenzie talán legismertebb dala, a San Francisco. A hippi korszak himnuszaként is szokták emlegetni. A vendégek legalább fele, bőven negyven év alatti. Nincsenek csodák! Amikor ez a korosztály is találkozott valahol a régebbi dalokkal, ők is ráéreztek ezeknek a dallamos zenéknek a hangulatára, már nem zavarja őket ez a nyugodtabb tempó és a hangzás. Talán azt is mondhatjuk, hogy megszerették.

– A terveink szerint a Piroska presszó (korábban így nevezték ezt az üzletet, amit az édesapám vitt) 50. születésnapját szeretnénk megünnepelni. A megnyitó 1971. augusztus 20-án történt. Én pedig már 35 éve dolgozok itt. Az eseményre régi zenekarokat szeretnék meghívni. Az időpontját szeptemberre, a szüreti fesztiválunk idejére tervezem. Remélem, hogy nem lesz negyedik hullám!

– Úgy érzem, a kávéházunk a város egyik jellegzetes üzlete, itt a városközpontban, ahová nem kevesen, már évtizedek óta visszajárnak. Azzal szeretném megköszönni a vendégeinknek azt, hogy kitartottak mellettem ebben a hosszú időszakban, és a vírus után is visszatértek hozzánk.

– Ezek pedig nem a híres csajozós zenék! Tévedsz! – állítja egybehangzó derűs, tanár uras magabiztossággal az est zenekara, a Peter & Pan mindkét tagja. Pedig a legjobb színpadi, más esetben a stúdiós hangzást megidéző alapokra professzionális, de nem tolakodó bravúrokra törő módon gitározó, énekelő duó, mintha hibátlan válogatással csupa ilyet gyűjtött volna a műsorába.

Lengyel Tibor: – Értem, hogy mire gondolsz, de mi nem annak mondjuk, hanem úgy hívjuk ezt, hogy a könnyű­zene klasszikusai. Az már más kérdés, hogy egy házibulin, ha valaki egy romantikus lassú zenét keres, akkor valószínűleg ezek közül fog egyet választani. Szeretünk igényes produkciót nyújtani, ezért folyamatosan figyeljük a közönség rezdüléseit, mert a legfontosabb, hogy ők jól érezzék magukat. Szerencsére elmondhatom, hogy bármerre járunk, erre a zenére mindenütt nagyon fogékony a közönség. Egyfelől könnyű dolgunk van, mert ezek a dalok eladják magukat, másrészt nehéz, mert mindenki ismeri ezeket, és ezért szeretnénk a legjobban előadni őket. Mi egy rendszeresen próbáló zenekar vagyunk, és ha egy új dalt tanulunk, akkor gyakrabban jövünk össze, hogy alaposan felkészüljünk belőle. Szeretem a klubokat, a virágos teraszokat és a kisebb fesztiválokat is, ahol ilyen közel van hozzánk a közönség, mint itt a Hoffmann kávéházban.

Balázs Péter nyilván nem a mozgás hiánya, hanem a zenei igényessége miatt műsor közben gyakran kilép a közönség közé, hogy meghallgassa a produkciót. – Ezt a modern technika teszi lehetővé, hogy (vezeték nélkül) a helyünktől akár harminc méterre is eltávolodhassunk, így ez ebben is segíti a munkánkat. Mi egy problémás zenekar vagyunk, mert nekünk kellenek a hangszerek, a nem hétköznapi technika, az alapos stúdiómunka és a gyakorlás. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy a magunk és a közönség számára is elfogadhatóan meg tudjunk szólalni. A repertoárunkban több mint kétszáz dal található, aminek nyilván csak egy részét játsszuk le egy este folyamán, de a bőséges kínálatból könnyebb változatos műsort összeállítani. Ezeket folyamatosan gyakorolni kell. Van olyan zene, amit mi nem veszünk föl a többi közé, például a mulatósakat. Nincs kifogásunk az előadóik, vagy a rajongóik ellen, de az nem a mi műfajunk, inkább meghagyjuk másoknak. Ez a mi zenei ízlésünk, ami nem a hibánk, ahogyan a másfajta zenét szeretőké sem a sajátjuk.