A Kárpát-medence ízeiről – sokakat megmozgatott a téma

A Mediaworks Hungary Zrt. a Dunaújvárosi Hírlap tulajdonosa és kiadója még az év elején szólította meg olvasóit az alábbiakkal: „Nagy fába vágtuk a fejszénket, a siker pedig elsősorban szerkesztőtársainkon, vagyis az olvasóinkon múlik. Lapjaink egy olyan szakácskönyvet állítanak össze receptjeik alapján, amely felöleli a Kárpát-medencében élő magyarság ízvilágát, másrészt a hazánkban élő nemzetiségek sajátos ételeit.”

Június 15-ig vártuk a recepteket, most pedig már meg is jelent a könyv. A végeredmény igényes kiadvány, érdekes receptek.

– Másoktól tanulni nem szégyen, sőt, hasznos, hogy az ételkészítésünk kiteljesedjen, sokszínűbb legyen – hangsúlyozta Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, a könyvbe került recepteket kiválasztó zsűri elnöke. – Sok-sok ételünkről nem tudjuk, hogy még a Vereckei-hágón át hoztuk magunkkal, vagy a történelem sodrában került hozzánk más nemzetektől, nemzetiségektől. Az a fontos, hogy olvasóink megőrizték a felmenőik által készített ételeket, vagy maguk állítottak össze olyan recepteket, amelyek a hagyományokat ötvözik az újdonságokkal.

A könyv előételeket, leveseket, főételeket és desszerteket tartalmaz. A történelmi Magyarországot Erdély és a Felvidék képviseli a legtöbb étellel, ezek közül nem egy szlovák vagy román eredetű, de ukrán, szlovén vagy éppen szerb „származékot” is találhatunk. Sok olyan recept is szerepel a könyvben, amely török vagy arab származású, de már beépült a magyar gasztronómiába. Abba a gasztronómiába, ami igazán a 18. századtól lett egyedi, amikor a pirospaprika elterjedt az országban, ekkor lettünk a pörkölt, a paprikás, a gulyás, a halászlé hazája.

A zsűri nem volt könnyű helyzetben, ezernyolcszáz receptből kellett az albumba kerülő több mint százötvenet kiválasztania. Olvasóink közül Kerlang Ferencné, Domonyik Józsefné és Virágné Balogh Olga lett „érdekelt”, vagyis az ő receptjeik is megjelentek a kötetben.

Az előszállási Kerlang Ferencné Nusika régi szakácsunk, ezúttal az ostoros rétessel került be a kiadványunkba: – Ha jól emlékszem, ez már a huszonnegyedik szakácskönyv, ami a Dunaújvárosi Hírlap segítségével megjelent. Eleinte nem volt bátorságom receptet küldeni, de most már alig várom a következő kötetet. A mostaniba tizenöt receptet küldtem, és az ostoros rétes lett a befutó. Már nem tudom a recept eredetét, de az biztos, mindig kapós volt. Egyébként szeretek kísérletezni, egyes recepteket összevariálni, de saját ötleteim is vannak. Most nagyon népszerű a kolbászos kenyerem, amely augusztus 20-án a polgármester kenyere címet kapta.

Domonyik Józsefné dunaújvárosi, ő is régi „kolléga”: – Nem tudom megmondani hány recepttel indultam az idén, de tíz fölött volt, az biztos.

Egy desszertjét, a főispánné keletjét tartotta a zsűri alkalmasnak arra, hogy bekerüljön A Kárpát-medence ízei olvasóinktól című könyvbe.

– Egyszer Miskolcon jártunk, és egy ottani rokonunktól kértem el ezt a receptet. Különben a szüleimtől tanultam főzni, nagyon jó, ha egy-egy étel generációról generációra száll.

És ha már Miskolc szóba került. A szintén dunaújvárosi Virágné Balogh Olga is használt miskolci ízeket, ami nem véletlen, hiszen hét éve költözött Borsod fővárosából a Duna-partjára.

– Még kezdő vagyok, csak egy recepttel neveztem a rántott, töltött kelkáposzta kapros mártással. Közeli családtagjaim között van felvidéki, hajdúsági, borsodi és szabolcsi is. Ezeknek a tájegységeknek az ízeit kombináltam. A férjemnek főzök nagy szeretettel, és ez az étel neki nagyon ízlett.

A három hölggyel, miután a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztőjétől, Várkonyi Zsolttól átvették A Kárpát-medence ízei tiszteletpéldányát, nagyon jó hangulatban beszélgettünk szerkesztőségünk tárgyalójában. „Versenyzőinkről” lesütött, imádnak főzni, a rutinos receptbeküldők, Kerlangné Nusika és Domonyik Józsefné remek történeteket meséltek még azokból az időkből, amikor a szüleikkel, nagyszüleikkel főztek. Régi trükköket elevenítettek fel, és azt is fontosnak tartották megjegyezni, mindkettőjük családja több megyéből származik, úgy mint Balogh Olga esetében, és ez sokat számít a konyhában, mivel akarva-akaratlanul egyesítik a különböző szokásokat.

Ami a lényeg: Kerlang Ferencné és Domonyik Józsefné hosszú évek után is nagyon lelkesek és alig várják, hogy a Mediaworks újabb receptgyűjtő felhívására jelentkezhessenek, az „első éves” Balogh Olga pedig, ahogy fogalmazott: „Most próbálkoztam először, de rögtön bejött”, nagy kedvet kapott a pályázatokhoz. A fentiekből kiindulva abban maradtunk, egy év múlva ismét harcba szállnak egy, a Dunaújvárosi Hírlap által felajánlott szakácskönyv tiszteletpéldányáért…