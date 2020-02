A Kansas nyeri az 54. Super Bowlt! – a „gorillák szerint”

Vasárnap lezárul az amerikaifutball-bajnokság. A finálét, azaz a Super Bowlt, a Kansas City Chiefs és San Francisco 49ers vívja egymással. Dunaújvárosból pedig megtippeltük, mi dönthet a találkozón.

Tény, hogy sok hasonlóság nincs az 54. Super Bowlnak otthont adó Miami és Dunaújváros között. Amíg a napfényes Miamiban a Lincoln Road pálmafákkal van díszítve, nekünk itt a Vasmű út. A döntőnek otthont adó Hard Rock Stadium helyett mi büszkélkedhetünk Campus Arénával, és bár a félidei show-ban fellépő Shakira & Jennifer Lopez valóban tehetséges, azért a mi Erdős Violánknak sincs oka panaszra.

Továbbá a floridai és a Fejér megyei városnak is van amerikaifutball-csapata, amely idén nem jutott a Super Bowlba (a Miami Dolphinsnak nagyjából annyi esélye volt és lesz erre a közeljövőben, mint a Dunaújváros Gorillaz együttesének).

Ezzel együtt igazi csemegének ígérkezik a finálé, amelyet három, a gorillák kötelékében játszó játékossal, név szerint Madarász Attilával, Horváth Lászlóval valamint Debreczeni Jánossal beszéltünk ki. Mit várunk a mérkőzéstől? Mi dönthet? Melyik edzői stáb a felkészültebb? Egyebek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Attól azért óva intenék mindenkit, hogy a leírtak alapján bárminemű fogadásba bocsátkozzon, hiszen az amerikaifutballban, különösképpen a Super Bowlon bármi megtörténhet (ezt jól jelzi, hogy a „bukiknál” is csak 1 ponttal nyer a Kansas). Talán épp emiatt is rajongunk a sportágért.

Hosszú, rögös út

Ha pusztán a csapatok által begyűjtött bajnoki címeket vennénk alapul, a hétfőn 00.30-kor, az amerikai kosárlabdázó Kobe Bryant halála miatt, minden bizonnyal gyászszünettel kezdődő találkozó toronymagas esélyese a 49ers lenne. Ugyanis amíg a San Franciscó-i egyesület öt, a Kansas City Chiefs mindössze egy Vince Lombardi trófeával bír.

„Eléggé részletekbe menően követem az NFL történéseit, még akkor is, ha a mérkőzéseket nem minden esetben tudom nézni. A döntőbe végül bekerülő két együttes alapvetően nem lep meg, hiszen mindkét csapat erős.”

Így vélekedik Horváth László, a gorillák elkapója. Az alapszakasz tabellájára pillantva, mondhatni papírforma szerint alakult ki a döntő mezőnye. Az amerikai főcsoportban a „törzsfőnökök” a második legjobb mérleggel végeztek, így csont nélkül jutottak a rájátszásba. A nemzeti főcsoportban szereplő kaliforniai egylet még ezt is túlszárnyalva, 13–3-as győzelem-vereség mutatóval a konferencia első helyén végzett.

„Végig követtem a találkozókat, amennyire időm engedte. Ami engem illet, a szezon előtt teljesen másokat vártam a döntőbe, némileg megleptek, mert bár tényleg két, jó erőkből álló gárdáról beszélünk, volt rajtuk kívül több olyan franchise, akik odaérhettek volna.”

Ezt már Debreczeni János running back válaszolta, a szezon előtti jóslatokra vonatkozó kérdést illetően. Madarász Attilával kiegészülve abban konszenzusra jutottunk, hogy roppant izgalmas, érdekes szezon lezárása következik. A fináléba jutott egyletek játékát – főként az impresszív támadásokat – figyelembe véve abszolút megérdemelt, hogy ez a két csapat feszül egymásnak, magyar idő szerint hétfőn hajnalban.

Pontgazdag, szoros, Chiefs győzelemmel

Azért, hogy a statisztika szerelmeseinek is kedvezzünk, ha a csapatokra vonatkozó számsorokból indulunk ki, biztos a pontzuhatag, ami a tavalyi Super Bowl után rá is fér az éjjeli baglyokra, akkor ugyanis a New England Patriots a Los Angeles Rams ellenében historikusan unalmas, pontszegény meccset vívott egymással, aminek egyetlen pozitívuma az volt, hogy véget ért. Ezek után nem csoda, hogy ezúttal mindenki pontgazdag, látványos akciókban bővelkedő találkozót vár.

Erre egyébként minden esély meg is van, hiszen a Kansas a második legtöbb, amíg a 49ers a legtöbb pontot szerezte saját főcsoportjában. A felek a rájátszásra sem lankadtak, ugyanis a két csapat átlagosan meccsenkénti 37,5 egységet tett fel a táblára. Madarász Attila a jó mérkőzésnek szurkol elsősorban:

„Bízom benne, hogy jó meccset láthatunk, szerintem a Kansas egy picivel esélyesebb. Az ő offense-falukat-szinte lehetetlen megállítani, csaknem 40 pontot termelnek meccsenként, ami rengeteg. Pontgazdag lesz, szoros lesz, de a Chiefs jön ki ebből jobban.”

A fent leírtakhoz csatlakozik Horváth László is, aki bevallása szerint, nem teljesen elfogulatlan, megítélése szerint ugyanis a Chiefsnek szorít a fináléban.

„Reménykedem a Kansas győzelmében, de az biztos, hogy a 49ers is felnőtt a feladathoz, azzal, hogy ott vannak a döntőben. Nehéz tippelni, mert mindkét csapatnak olyan támadósora van, amit nehéz négy negyeden keresztül féken tartani.”

Talán mondanom sem kellene, de a szakértői trió harmadik tagja, Debreczeni János is a Patrick Mahomes vezette kansasiekre teszi a voksát.

„Ha tippelnem kell, akkor mindenképpen Chiefsre tennék. Az irányítójuk, Patrick Hahomes egészen zseniálisan játszik idén. Az elkapóik, Hill és Travis Kelce is kiválóak, de nyilván az ő játékuk nagyban függ az irányítótól. Szoros meccs lesz az biztos, pár ponttal, de szerintem nyer a Kansas.”

Az edzők

Az oldalvonal mellett helyet foglaló úriembereken is sok múlhat. Ha a két mester rutinját vesszük alapul, szintén nem a San Francisco szekerét toljuk. Amíg a 49ers-t trenírozó, mindössze 40 esztendős Kyle Shanahan egy elvesztett finálét tudhat maga mögött (az Atlanta Falcons, New England Patriots elleni katasztrofális összeomlását IDE KATTINTVA nézheti meg), addig a 61 éves Andy Reid már nyert egy bajnoki gyűrűt, még a Green Bay Packers vezetőjeként.

A trénerek által megnyert döntők számában tehát jobban áll a Kansas, azonban ez vajmi keveset jelent, hiszen mindkét együttesnél rutinos edzőkről van szó. Az biztos, hogy ez a szegmense is érdekes lesz a találkozónak, már csak abból az aspektusból is, hogy melyik stáb tud valami okosat kitalálni a másik támadásainak megfékezésére.

Ami miatt nem nyer a Chiefs

Ahogy, azt fentebb olvashatták, abban mindhárom dunaújvárosi gorilla egyetért, hogy pontgazdag, izgalmas és szoros mérkőzésre van kilátás, egy ilyen találkozón pedig nüanszok dönthetnek. A védelmek összevetésében szembeötlő, hogy a Chiefs védelme ingatag lábakon áll, amíg a San Francisco jóval masszívabbnak tűnik, összefoglalva: a csapaton belüli egyensúly sokkal kiegyenlítettebbnek hat, ami, két ekkora támadó potenciállal rendelkező gárdánál bizony sorsdöntő lehet.

Minden adott tehát egy végletekig kiélezett Super Bowlhoz. Az előzetes esélylatolgatások szerint, egy izgalmas, pontgazdag találkozó elé nézünk hétfőn hajnalban, amit érdemes követni, még akkor is, ha hétfőn 00.30 órakor nem a napfényes Miamiból, hanem a holdvilágos Dunaújvárosból tesszük mindezt.