A jelentkezőkre, voksolókra sok csábító nyeremény várakozik

A Mediaworks Hungary Zrt. az idén is meghirdette a Tündérszépek elnevezésű országos szépségversenyt. Ezúttal Vicsik Tündével, dunaföldvári jelentkezővel beszélgettünk. A megyei fordulókon induló jelentkezőkre március 22-ig lehet közönségszavazatokat leadni.

Vicsik Tünde a dunaföldvári gimnázium elvégzése után Kecskeméten a Neumann János Egyetem pénzügy számvitel szakának hallgatója lett.

– Élő kapcsolatban állok a szüleimmel, akik Dunaföldváron a csodálatos szőlőültetvényükön gazdálkodnak. A mai napig gyakran segítek nekik. A Covid miatt a tanulmányainkat mi is csak online módon folytathatjuk, ami lényegesen nehezebbé tette a dolgunkat. Ez volt az első félévem, ami bebizonyította, hogy nagyon kemény feladat előtt állunk.

– Kedves, szolid teremtés létére mi csábította erre a megmérettetésre?

– Az apukám olvasta a felhívást, megtetszett neki, és rábeszélt a jelentkezésre. Ez egy komoly kihívás a számomra, hiszen a személyiségemmel majdnem ellentétesen kell majd viselkednem, és a csendes visszahúzódást most a zajos események válthatják föl. A jelentkezőkre sokféle nyeremény vár, és a verseny kínálta szakág nagyszerű lehetőségei sora nyílhatnak meg előttük. Számomra ezek közül a legnagyobb vonzerőt az autó jelenti.

– Kétféle módon kaphatunk lehetőséget az előrelépéshez. A legfontosabb döntéseket nyilván a profi zsűri fogja meghozni. A sikerünket viszont a közönségszavazatok is segíthetik, ami a végső elszámolásnál nagyon jól jöhet a versenyzőknek.

– Dunaföldváriként Tolna megye tizennyolc indulója között szerepelek. Ebből hármat a zsűri, egyet pedig a közönségszavazatok juttathatnak tovább. Az így támogatók a verseny weboldalán, szívecskék formájában adhatják le a voksaikat. Én is izgatottan várom, hogy engem is támogassanak az ismerőseim, illetve akik szimpatikusnak találnak. – Az érdekesség, hogy itt nemcsak a beérkezett szavazatok mennyisége a döntő, hanem a beérkezett értékelésben szereplő szívecskék száma is, hiszen az ezzel a legmagasabb átlagot elérő versenyző lehet az egyik továbbjutó. Ezért kimondhatjuk, hogy ebben a versenyben a szavazónként leadott tíz szívecske a közönségszavazatok útján való nyerés egyik alapfeltétele. Rám is szavazhatnak a teol.hu oldalán a dunaújvárosi, vagy az ország többi térségéből is.

– Az értékelést leadó olvasóknak is a kedvükben járnak, hiszen hangszórókat, smoothie mixereket, robotporszívót és okostévét is nyerhetnek a verseny teljes időtartama alatt sorra kerülő négy sorsoláson.

– A közönség mi alapján döntheti el, hogy ki a legszebb?

– A versenyzőkről az ő megyéjükben található online lapfelületén elhelyezett Tündérszépek menüpontban látható tizenöt fotó alapján.

– Nagy kaland volt a fotózás?

– Eléggé, hiszen az elején nagyon gátlásosan kezdtem, talán egy kicsit meg is voltam ijedve, de hamar feloldódtam, és utána minden úgy ment, ahogy annak történnie kell. Nagy segítségemre volt a fotós és az a hölgy, aki fogadott bennünket és a programot lebonyolította!

– Hosszú évek óta mazsorettezek és pomponozok (amit a járványhelyzet miatt már egy éve nem gyakorolhatunk), ezért a tanulás mellett (ami rengeteg időt igényel) az akrobatikus elemekkel gazdagított tánc és a pörgős zene világa tölti ki az életemet. Mivel az elmúlt időszakban sajnos a színház és a mozi sem elérhető, ezért a látnivalók dolgában maradt a tévé és a kedvenc sorozatok.