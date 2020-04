A járvány több spirituális jelet küldött, mintsem gondolnánk

Az Olaszországban élő Kacziba Andi blogját, amelyben a milánói koronavírushelyzetről ír, napi rendszerességgel olvashatják a duol.hu oldalunkon.

Most arra kértük, hogy ossza meg velünk a gondolatait ezzel a kérdéssel kapcsolatban: – A koronavírus-járvány elleni intézkedések miatt különös élethelyzetbe kerültünk. Ilyenkor több időnk van elmélkedésre és a lelkünk mélyére tekinteni. Mit üzen nekünk a személyes életünkre vonatkozólag és globális szinten; Isten, a természet vagy a józan ész? Megfelelő módon éltünk eddig, vagy változtatnunk kell?

Szó szerint időt kaptunk

– A koronavírus egy átlagosnak tűnő napon belépett az életünkbe, és törölte a jelenünket. Otthon ülünk, és várunk. Ijesztőek a megszokott rohanást felváltó üres órák, napok, és a hirtelen bennünk keletkező űrt most emlékeink, elfojtott vágyaink lepik el. Időt kaptunk helyzetünk és céljaink tüzetesebb átgondolására, és itt a lehetőség, hogy változtassunk a perspektíván.

– Ha a járvány véget ér, mindannyian tiszta lappal indulhatunk. Sokan fogunk munkát, új lehetőségeket keresni, válni, házasodni, vagy költözni, a koronavírus okozta változás kihat mindannyiunk életére.

Az ember ­felülvizsgálja szokásait

– Az újrakezdéshez az önismeret elengedhetetlen, és az önbizalom alapja az őszinteség önmagunkkal szemben. Ha nem hiszünk önmagunknak, másokat sem fogunk tudni meggyőzni. Meg kell tanulnunk kezelni félelmeinket, a stresszt, hogy kapcsolatainkban kiegyensúlyozottak lehessünk, ne kerüljünk sem a bárány, sem a farkas szerepébe. Az is kiderül, hogy kire számíthatunk valójában, és kire nem, felületes kapcsolataink száma csökkenni fog. Rádöbbenünk hogy fontos az akció, nem szabad halogatni a döntéshozást, hiszen az adott körülmények egy pillanat alatt megváltozhatnak. A rossz döntés valószínűsége 50 százalék, és valahogy mindig korrigálható, de a döntésképtelenség sohasem fog pozitív változást hozni életünkbe.

Másképp látjuk a világot

– Egy dél-amerikai mondás szerint „az otthon az élők koporsója”. Lehet, hogy eddig csak aludni jártunk haza, de otthonunkba zárva újraértékeljük, hogy hol, hogyan és kivel élünk együtt.

– Naphosszat az általunk összegyűjtött tárgyak között ülünk, és rádöbbenünk, hogy mennyi felesleges dolgot halmoztunk fel az évek alatt. A szekrény tele ruhaneművel, cipőkkel, táskákkal, és most teljesen feleslegesek, inkább térre, levegőre, fényre vágyunk. A karantén alatt csak élelmiszerre vagy tisztítószerekre költünk, nincs is szükségünk másra. A megszokottnál jóval kevesebbe kerül az élet, és most azt számolgatjuk, hogy eddig mennyi pénzt szórtunk el értelmetlenül. Megváltoznak a vásárlási szokásaink, tudatosabban fogunk választani, és nem költünk annyit, mint ezelőtt, elkerüljük a felhalmozást, és az élelmiszerek kidobását.

– A digitális kapcsolatok egyre gyakoribbá válnak, ezért a fizikai kapcsolatok száma csökkenni fog nemcsak a munkavégzés során, de szabadidőnkben is. A digitáció által megváltozik a munkavégzés módja, egyre többen fognak online dolgozni otthonról. Új munkahelyek, foglalkozások, szolgáltatások születnek, és az idősebb generációk felzárkóznak végre. Valószínű, hogy a fizikai kapcsolatok egy ideig még sokkolóak lesznek számunkra, ezért a jövőben kevesebbszer fogunk kezet nyújtani, vagy megölelni valakit, ha sor kerül a találkozásra.

Egy új jövő kezdődhet

– Jobban fogunk figyelni fizikai és mentális állapotunkra, de bizonyos, hogy az egészségügyben is történnek változások. Nem kizárt, hogy a járvány miatt interdiszciplináris együttműködések jönnek létre, ezért a jövőben orvosok, járványszakértők, szociológusok, és statisztikusok dolgoznak együtt.

– Amennyiben a járvány után hosszú távon is fennmaradnak a viselkedésünkben bekövetkező változások, vagyis viselkedési kultúránk változik, miután a járvány globális, ez a környezet számára is meghatározó lehet. Ha nem is tudatosult bennünk, de új értékrendünk nemcsak ránk lesz pozitív hatással, de bolygónkra is.