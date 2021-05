A héten újranyitnak a városi intézmények

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára szombattól kezdődően egy kicsit tágasabb lett a világ. A hatályos szabályozás értelmében számukra már nyithattak a vendéglátóhelyek belső egységei, az uszodák, a kiállítóhelyek, a mozik. Körkép a helyi helyzetről.

MMK

A Munkásművelődési Központ május 3-án, hétfőn újra kitárja kapuit mindenki előtt, aki érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől az összes kisközösség programjai folytatódhatnak a járványügyi szabályok betartása mellett.

Intercisa Múzeum

Az Intercisa Múzeum május 4-én, kedden nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Az állandó kiállítás, a római kőtár és romkert, valamint a római fürdő természetesen csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára lesz látogatható majd maszkban, a járványügyi szabályok teljes körű betartásával. Az igazolványok meglétét és érvényességét a belépéskor ellenőrzik, és csak személyi igazolvány, vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. Ahogyan ígérték, nyitás után szinte azonnal, május 6-án, csütörtökön 17 órakor nyílik Múltba ásott város címmel a soron következő időszaki kiállítás, ami kapcsolódik a város fennállásának 70 éves évfordulójához. Buza Andrea és Keszi Tamás régészek a kiállítást kizárólag abból a leletanyagból állították össze, ami az elmúlt hosszú évtizedek során felhalmozódott az Intercisa Múzeum falain belül. A megnyitóbeszédet Pintér Tamás polgármester mondja majd, Farkas Lajos múzeumigazgató köszöntője után. A belépési szabályok a megnyitó ceremóniára is érvényesek. A belépőjegyek ára változatlanul alacsony, de azoknak, akiknek ez is megterhelést jelent, minden hónap első vasárnapján ingyenes a belépés.

József Attila Könyvtár

A József Attila Könyvtárban hétfőn még rendezik a soraikat, és utána ugyancsak kedden nyit majd teljes körűen az intézmény, tehát csak akkor mehetnek majd be a látogatók az olvasóterekbe. Itt is érvényes az általános szabály, csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be az épületbe. Akiknek esetleg még nincs igazolványuk, azoknak a korábban már bejáratott módszert kínálják, számukra tovább működik majd a JAKD-Pakk Pont szolgáltatás, lehetőségük lesz a könyvek visszavitelére és az előre igényelt könyvcsomagok elvitelére egyaránt.

Kortárs Művészeti Intézet

A Kortárs Művészeti Intézet mindjárt két újranyíló kiállítással várja a védettségi igazolvánnyal rendelkező érdeklődőket május 3-ától, hétfőtől kezdve egészen május 29-ig, vasár- és ünnepnapok kivételével 10-től 18 óráig. A belépés szokás szerint ingyenes lesz. Az Uitz Teremben Tarr Hajnalka In Vitro című sorozatának üvegmozaikjai láthatók korábbi fotóalapú, szőtt alkotása mellett, az intézmény további terében pedig Fridvalszki Márk: Future Perfect (Befejezett jövő) című tárlata látható, ami átfogó igénnyel és friss munkákkal kiegészítve mutatja be az alkotó elmúlt években készített, utópikus korszakokat feltáró archeo-futurológiai alkotásait. Érdemes ellátogatni a fenti kiállításokra, annak ellenére, hogy interneten is elérhetőek, ugyanis a hazai szakmai sajtó elismerően ír ezekről. Tarr Hajnalka ősbemutatónak számító kiállítása Londonba költözik innen, Fridvalszki Márk pedig eleve Berlinben élő művész. Az intézmény elindított Mesél a gyűjtemény címmel egy videosorozatot is, első részében Esterházy Marcell: Tourner la page című alkotását igyekszik több felkért párossal értelmeztetni. Ezzel is szeretnék a nehezen értelmezhető képzőművészetet közelebb vinni az emberekhez, megismertetni a háttértörténetet, feloldani bennük az ezzel kapcsolatos gátat. Hiszen ma már nem arról szól a képzőművészet, hogy díszítsen, sokkal inkább arról, hogy elgondolkodtasson. A karantén alatt megpróbáltak egy másik utat keresni, amit az Élesztő – Lokálpatrióta közösséggel meg is találtak lényegében, de vannak még terveik, amikben elmozdulnak a gyakorlati megvalósítások felé. Ehhez rengeteg lelkes ember segítsége is adott. A bezárás alatt több helyütt megújult az épület. Amint lehet, szeretnének koncerteket rendezni, például Ujházy Krisztina, vagy Bánkövi Gyula szerzői estjét. A tervek szerint a nyitás utáni első kiállítás Móder Rezső Munkácsy-díjas képzőművész retrospektív tárlata lesz majd.

Bartók Színház

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a dolgok mostani állása szerint az évad végéig hátra lévő időre már nem nyit ki, ezzel kapcsolatban hamarosan közleménnyel jelentkeznek, amiben bővebben kifejtik az okokat.

Élményfürdő és uszoda

Mint azt pénteki lapszámunkban megírtuk, az élményfürdő nyitását június 15-ére tervezik. Teljes kapacitással szeretnék üzemeltetni ekkortól az élményfürdőt, azaz a külső és belső medencéket egyaránt. A DVG Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása szerint a teljes nyitás az ÁNTSZ-engedélyek birtokában lesz lehetséges. Megírtuk azt is, hogy a Fabó Éva Sport­uszoda a kormány lazító intézkedéseinek függvényében nyithat, ez a hétvégén meg is történt: mindenki használhatja az uszodát, aki már rendelkezik a plasztik kártya alapú védettségi igazolvánnyal. Szabó Györgytől, a DVG Zrt. vezérigazgatójától a múlt csütörtöki sajtótájékoztatón azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat gyermeknapra szeretné megnyitni az egykori vidámpark területén lévő kalandparkot. A nyitás azonban, mint mondta a bürokrácia útvesztőinek köszönhetően elképzelhető, hogy egy-két hetet csúszik.

Kultik mozi

Még kérdéses, pontosan mikortól is fogadja újra közönségét a Kultik Dunaújváros – Dózsa Mozicentrum, ám annyi biztos, az első vetítések egy csütörtöki napra esnek majd. Lapunk megkeresésére a dunaújvárosi filmszínházat üzemeltető Kultik Magyar Mozihálózat marketingvezetője, Simon-Horváth Szilvia elmondta: – A mozi technikailag és a személyzeti állományt tekintve is készen áll az újranyitásra. Jelenleg az aktuális filmek lekötése, beszerzése, valamint a műsorterv összeállítása zajlik. Mivel a Dózsa Mozicentrumban korábban is a csütörtöki napokon mutatkoztak be az új filmek, így a nyitást is e napra időzítjük majd. Lapzártánk után kiderült, hogy május 6-án tud nyitni a Kultik Dunaújváros Dózsa Mozicentrum premier filmekkel.

Vendéglátás

Védettségi igazolvánnyal rendelkezők szombattól már látogathatják az éttermek és vendéglátóhelyek beltéri egységeit is. Bár a szabályozás mindezt lehetővé tette, Dunaújvárosban és a térségben is akadt számos olyan étterem, kocsma, cukrászda, bisztró, amely jelezte, továbbra is csak a teraszt/kerthelyiséget nyitja meg a fogyasztók számára.

Szombaton délben már akár az Aranyhordó Étterem és Pálinkaház beltéri termeiben is elfogyaszthatta ebédjét az éhes vendég.

– Hatalmas rohamot mi nem tapasztaltunk egyelőre, de őszintén szólva nem is számítottam rá. Ennek több oka is van, egyrészt a járványhelyzet miatti lezárások alatt jelentősen megváltoztak a fogyasztói szokások. A rendelés és kiszállítás sokak számára napi rutinná vált, ez egyik napról a másikra nem fog megváltozni. Természetesen bízom abban, hogy klasszikus polgári vendéglátásban lesz visszaépülés, ám ehhez idő kell. Sokan még bizalmatlanok, tartanak a járványveszélytől, és azt sem szabad elfelejteni egy-egy családi, baráti társaságban nem mindenkinek van meg a védettséget igazoló plasztik kártyája. A vasmű körül kialakult kusza helyzet pedig egyfajta egzisztenciális bizonytalanságot okozott. A kiszállítás továbbra is jól pörög, és azt hiszem, a következő hetekre még ez lesz a meghatározó. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az utóbbi hónapokban inkább nőtt a meleg ételt kínáló vállalkozások száma, Dunaújvárosban, ma közel hatvan helyről lehet válogatni, rendelni. Az éttermek számára érdemi változás akkor lesz, ha beindulhatnak a nagyobb céges és családi rendezvények. Mi is készülünk borkóstolókkal, tematikus vacsoraestekkel, ahol teret kaphat a minőségi vendéglátás – mondta el a Hírlapnak Komáromi László vállalkozó, az Aranyhordó üzemeltetője, akit további két aktuális kérdésről is faggattunk: árak és szakképzett munkaerő. – Az élelmiszerárak, alapanyagárak jelentősen emelkedtek, ez némileg kihat majd a vendéglátóhelyek árképzésére is. Az elmúlt több mint egy évben sokan búcsút intettek ennek az ágazatnak, és más területen helyezkedtek el. Őket nehéz lesz visszacsábítani. Kezdődik a turisztikai főszezon, nyit a Balaton, és a külföld is jelentős csáberőt jelent, szóval nem lesz egyszerű biztosítani a megfelelően képzett munkaerőt.