A hetedik ökonap Újtelepen

Ismét sikeres volt az újtelepi ökonap, amit a Városvédők Újtelepért Egyesület immáron hetedik alakalommal rendezett meg a városrészben.

Szombatra szervezte meg a Városvédők Újtelepért Egyesület az immár hagyománnyá vált újtelepi ökonapot, idén a környezetvédelem, az életmentés és a közbiztonság jegyében. Színes programokkal készültek a szervezők. A környezetvédelem jegyében ismét műszaki-és fémhulladék gyűjtést szerveztek. Lehetett hozni az otthon leselejtezett hűtőszekrényeket, mosógépeket, egyéb háztartási eszközöket. Mivel a szabályozás változott, ezért a régi képcsöves tv-készülékeket és régi monitorokat már nem lehetett leadni a gyűjtésen. Több városrészben is szerveztek a közelmúltban ilyen gyűjtést, de ahogy Tóth Kálmán önkormányzati képviselő a közgyűlés végén elmondta, ettől függetlenül a város bármely pontjáról érkező lakótól átveszik a hulladékot, nem csak az újtelepiektől.

Az emberek hozták is becsülettel a különféle elektromos hulladékokat. Ottjártunkkor két hatalmas konténerbe lehetett pakolni a kidobásra szánt eszközöket. A felhozatal a szokásos volt, de akadt egy szokatlan darab is, egy fémvázas piros csúszda „személyében”.

A környezetvédelem jegyében idén is kilátogatott a rendezvényre egy kukás autó, melybe a gyerekek nagy örömére be is lehetett szállni. Az életmentés jegyében a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetével karöltve véradást is szerveztek, amit szerencsére többen is meglátogattak és adtak vért. Illetve kupakgyűjtést is tartottak, melynek keretén belül több tucat hatalmas zsák kupak gyűlt össze. A közbiztonság jegyében a rendőrség BikeSafe sátra települt ki a helyszínre. Itt a kerékpárokat lehetett regisztrálni, melyek adatai egy országos számtógépes rendszerbe kerültek be. Volt még ezeken kívül rovarkiállítás, ahol egzotikus méretű és kinézetű teremtményeket mutatott be Bálint Norbert, illetve kézművesek kínálták portékáikat, sőt az édesszájúak kürtős kalácsot is majszolhattak, igaz szép hosszú sort kellett kiállni a népszerű finomságért. A rendezvény kora délután véget ért és második ottjártunkkor már nyoma sem volt a délelőtti eseményeknek: szép rend várta az arra járókat és az ott lakókat egyaránt.