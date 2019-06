A halakat nem kell őrizniük, de az orvhorgászokra figyelni kell

A halőr–horgász kapcsolatot emlegetve nem feltétlen az éteri béke gondolata fordul meg a fejünkben. Talán azért, mert nem tudunk eleget arról, hogy milyen fontos és sokrétű a munkájuk.

A horgászegyesületeknek fontos feladatuk a halak és azok életterének a védelme. A horgászok egy része bizony nem tartja be a legalapvetőbb szabályokat. A halőrök, vagy hivatalos nevükön a halászati őrök nem a félelemkeltés miatt vannak, hanem azért, hogy megvédjék a hal­állományt a többi horgász számára is.

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület halőrei szoros együttműködésben állnak a nagy Duna-ágat felügyelő Horgászegyesületek Velencei-tavi és Duna menti Szövetsége (HVDSZ) halőreivel, akik a Duna Nagytéténytől a baracsi 2-es kőgátig terjedő 66 kilométeres szakaszát felügyelik. Sokszor adódik, hogy kisegítik egymást. Az Alsó- és Felső-öbölben az 58 hektáros területen egyetlen hivatásos halászati őr teljesít szolgálatot, Szlivon Zoltán, az ő munkáját három társadalmi halőr segíti, Győri László, Vajda Tibor és Telkes Balázs. A HVDSZ nagy-dunai szakaszán két teljes munkaidős halőr munkálkodik, Kukucska Gyula és Steiner Norbert. Mellettük ketten félállásban teljesítenek szolgálatot és őket is szép számmal segítik társadalmi halőrök.

Szlivon Zoltán elmondta, jellemzően nem a horgászengedéllyel rendelkezőkkel vannak problémáik, hanem a „megélhetési horgász” rabsicokkal, akik tudják, hogy engedélyre van szükség a horgászathoz, sokukat már el is fogták, el is tiltották már őket, de újra és újra próbálkoznak, ügyeskednek mindenféle módszerrel. Mindent megtesznek a büntetés elkerülésére, fenyegetőznek olyanokkal, hogy elvágják a torkukat, agyonverik a családjukat. Volt olyan, aki februárban, amikor meglátta, hogy bekerítették, eldobta a botot, és beugrott a jeges vízbe. Tettlegességre eddig még nem került sor, a halőröket a törvény is védi, de mivel rendészeti feladatot látnak el, alkalmazhatnak kényszerítő eszközöket is, gázsprét, gumibotot is szükség esetén. Természetesen az ellenőrzésnek megvannak a szigorú szabályai, az iratokat és a zsákmányt is megvizsgálhatják, sőt, még a gépkocsit is, mi több kép és hangfelvételt is készíthetnek.

Steiner Norbert (aki 25 évig megyei válogatott kerettag volt finomszerelékes versenyhorgászként) úgy látja, Budapesthez közelítve egyre több az engedély nélküli horgász. Ők már buktattak le horgászt, aki letagadta a zsákmányt, de az autójában megtalálták azt. Nem játék ez, ugyanis könnyen lehet rendőrségi ügy belőle, tulajdon elleni bűncselekményért. Egy 68 centis hal eszmei értékét akár kétszázezer forintban is meghatározhatják.

Persze nem csak az ellenőrzés a feladatuk, védik a halakat a kormoránok gyérítésével, télen lékek vágásával is, feladatuk közé tartozik még a haltelepítés, de még a környező utak járhatóvá tétele is. Mindannyian elhivatott emberek, a halak, a horgászat, a természet szerelmesei.

Horgász-, halászlé- és halfőző verseny

Idén harmadik alkalommal rendezik meg június 22-én, szombaton a Sziget Kupa névre keresztelt horgászversenyt a szokásos helyszínen a Felső-öbölben.

Nevezni a horgászirodán június 12-ig lehetett a nevezési díj befizetésével együtt, amely felnőtteknek 2000 forint, gyermekek részére 14 éves korig ingyenes. Bár a nevezési idő lejárt, de korlátozott számban még elfogadnak jelentkezéseket. Gyülekező reggel fél hétkor a rendezői sátornál, a szokott helyen, a szauna épületétől nem messze. A versenyen egy időben 1 db horgászkészség használható, amely 1 db horoggal szerelt, a módszer lehet úszós vagy fenekező is. A megmérettetés 13 órakor ér véget, melyet az eredményhirdetés és az ebéd követ, amelyre minden versenyzőt vendégül látnak a főzőverseny területén felállított egyesületi sátornál.