A hal, ami nyeli a szemetet

Aktivisták a Greenpeace Magyarország halat formázó installációját helyezték ki a siófoki nagystrandon, ami aztán Budapesten, a Deák téren is eltöltött egy napot. A környezetvédők az akcióval a műanyag-újrahasznosítás fontosságára hívták fel a figyelmet. A „szemétszobrot” a dunaföldvári AztaKeservit Értékőr Egyesület készítette.

A „Nagy Hal” egy fémhálóból készült üres szobor, amelybe bárki bedobálhatta az üres műanyag palackjait, poharait, így töltötték fel a halat újrahasznosítható műanyag szeméttel. Az installáció így látványos művészeti projekt és figyelemfelhívó esemény is, amely része volt a Műanyagmentes július nemzetközi kezdeményezésnek, amelynek keretében egyre több ember vállalja a kihívást világszerte, hogy egy hónapon át minél kevesebb műanyag szemetet termel.

Zárójelben megjegyzendő, hogy még van egy hét hátra a júliusból, így az akcióból is. Hogy az már nem olyan sok? Lehet. De az is lehet, hogy számunkra csak egyetlen palack, egyetlen zacskó vagy egyetlen pohár, amit nem veszünk meg, vagy legalább eljuttatjuk a szelektív gyűjtőbe, de érdemes belegondolni, mennyi műanyagot használunk, és mennyi szemetet termelünk ezzel, már egy kisebb bevásárlás után is!

A mikroműanyag-részecskékkel hazai vizeink is szennyezettek. Ha csak keveset is változtatunk a szokásainkon, egyéni „műanyaglábnyomunk” minimálisra csökkenthető.

Ferenczi Zsolt, az AztaKeservit Értékőr Egyesület vezetője elmondta, a Greenpeace kereste meg őket a felkéréssel. Láttak a világhálón egy halformájú gyűjtőt, és megkérdezték, a földváriak tudnának-e egy ilyet készíteni. Mivel szemétszobor-készítésben már komoly gyakorlatuk van, pár éve díjazták is őket, örömmel elvállalták. Úgy gondolták, hogy nem szeretnének másolatot készíteni, sokkal inkább egy saját tervezésű szoborra gondoltak. No és az ő haluk legyen magyar halfajta! Bóka Jánossal közösen gondolkodtak, hogy a ponty vagy a kárász lenne-e a jobb megoldás, végül a karakteres ponty mellett döntöttek. Elkészültek a tervek, majd duójuk az egyesület tagjainak segítségével meg is valósította ezt a jelentőségteljes alkotást.

Része a Műanyagmentes július kezdeményezésnek

Akadozik a műanyag-újrahasznosítás Magyarországon, erre hívta fel a figyelmet a Greenpeace a szemétszoborral. A Nagy Halba csak olyan műanyag hulladékot lehetett dobni, amelyeket a mai magyar gyakorlat szerint újra is fognak hasznosítani. Jelentősen visszaesett az újrafeldolgozott műanyag iránti kereslet sok műanyagtípus esetén Magyarországon, ezért a hulladékfeldolgozó cégeknek sem éri meg átvenni a kommunális műanyag hulladékot. Ez alól kivételt képeznek a PET-palackok és az ahhoz tartozó kupakok, valamint a polietilén fóliából készült anyagok. Érdemes lenne újragondolni az egyszer használatos csomagolásokhoz kötődő szokásainkat!