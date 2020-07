A gyümölcs komoly beruházás, viszont az újkrumpli nem az

Sok újdonsággal nem szolgált ezen a héten sem a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac. Az árak nem változtak – kivéve talán az őszibarackét –, és a kínálat sem lett bőségesebb.

Mivel is kezdjünk? Gyümölcsfronton nincs változás, vagyis továbbra sem legolcsóbb mulatság a gyümölcsfogyasztás hazánkban. Továbbra is a málna viszi a prímet a közel háromezer forintos kilónyi árával.

Viszont megjelent a szilva: az idei helyzetet figyelembe véve szerény árral, „mindössze” hatszázötven forint kilója. A cseresznye nem nagyon hajlandó ezer forint alá menni, a meggy drágult (800 forint), viszont az őszibarack engedett magából, 650 forintért kimondottan jó minőségűt vásárolhatunk.

Ami meglepő, a dinnye kevesebb, mint a múlt héten, de talán ez nem oszt, nem szoroz, mert mind külföldi.

Viszont megjelent e sorok írójának a kedvence, a nyári alma. Az ára sem vészes, hiszen 250 forintért már tulajdonunkba vehetünk egy kilóra valót.

A gyümölcsöktől elrugaszkodva. Meglepő, de mindössze már százötven forintért kaphatunk újkumplit. Sokak kedvence, a tök is megjelent a piacon, kilója mindössze kétszáz forint.

De visszatérve az újkrumplihoz!

Májusban bukkan fel tömegesen a piacokon, felváltva az öreg burgonyát. Az új­krumpli vitaminokban és ásványi anyagokban jóval gazdagabb a telet veremben átvészelt krumplinál, magas víztartalmánál fogva pedig energiatartalma csupán töredéke annak, így diétázók is bátran fogyaszthatják. De arra is vigyázni kell, hogy pontosan a magas víztartalma miatt alkalmatlan forró olajban sütésre, mert a víz könnyedén reakcióba lép az olajjal. Leginkább petrezselymes krumpliként készítjük. De készíthetünk újkrumpliból salátát, nyársat, tölthetjük, mindenféle szósszal és fűszerrel ­megbolondíthatjuk! Sütni is lehet héjában, talán az a legfinomabb köret, ami krumpliból készül – talán épp azért, mert újkrumpli nincs egész évben.