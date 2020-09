A gyorsaság és a szakszerűség jellemezte a rendőrök akcióját

Cserbenhagyásos gázolás történt a közelmúltban Iváncsán, ám a hathatós rendőri munkának köszönhetően a bejelentés után körülbelül másfél órával el is kapták a feltételezett elkövetőt.

Amint már arról beszámoltunk a rendőrség hivatalos közleménye alapján, szeptember 12-én 13 óra 20 perc körül Iváncsán, a Fő utca és a Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződésében egy személygépjármű egy előtte haladó kerékpárossal összeütközött. A baleset következtében a kerékpárt hajtó 72 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztett. Az autó sofőrje megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai azonnali és széles körű adatgyűjtésének köszönhetően azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, egy 23 éves iváncsai lakost, akit elfogtak. A férfit őrizetbe vették, és segítségnyújtás elmulasztásának megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, valamint kezdeményezték letartóztatását. A járművet, amellyel a balesetet okozta, lefoglalták.

– Összetett akcióról volt szó. Gyors és szakszerű munkát végeztek a kollégák. Mindenki tudta a dolgát, és aszerint intézkedett – ezt emelte ki elsőként Suszter Tamás, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője.

A munkában részt vevő dunaújvárosi rendőrök szívesen beszéltek nekünk arról, miként is zajlott a folyamat, miként sikerült kézre keríteni a bejelentéstől számított mintegy másfél órán belül a feltételezett elkövetőt.

Bejelentés

A rendőrségre érkezett bejelentés után a helyszínre megérkeztek az Adonyi Rendőrőrs munkatársai és Lacza Tamás baleseti helyszínelő. Mint azt elmondta, ilyenkor általában az első és legfontosabb feladat, hogy elsősegélyben részesítsék a sérült személyeket. Sajnos itt egyértelmű volt, hogy a sérült életét már nem lehet megmenteni, ezért kezdetét vette az események gyors és szakszerű rekonstruálása. A szemmel látható nyomok és elváltozások alapján kijelölték a helyszín határait, és meghatározták, mekkora területet kell elzárni, ebben a helyszínt biztosító járőrök és a helyi polgárőség nagy erőkkel vett részt. A szóban forgó esetben viszonylag nagy kiterjedésű helyszínről beszélünk, ezért a helyszínelést teljes útzár mellett kellett végezni, a főút forgalmát a mellékutcákba terelték. Az ilyen, úgymond kiemelt jellegű közlekedési bűncselekmények helyszíni szemléjét többtagú bizottság végzi, amelynek helyi irányítója Kőhalmi László helyszínelő és balesetvizsgáló volt.

– Minden egyes nyomnak, elváltozásnak, például féknyomoknak, csúszási vagy súrlódási nyomoknak, folyadéknyomoknak, törött üvegdaraboknak, festékmaradványoknak, nyomkereszteződéseknek az elkövető felderítésében, a történtek rekonstruálásában és a bűncselekmény bizonyításában hatalmas szerepe lehet, ezért a szemlét a lehető legnagyobb precizitással és odafigyeléssel kell végrehajtani – mondta Kőhalmi László.

Az ügy súlyossága megkövetelte, hogy a bizottság munkáját a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt közlekedési fővizsgálója vezesse, és hogy a bizottság munkájában igazságügyi és műszaki szakértő is részt vegyen.

A helyszíni nyomok és elváltozások alapján sikerült rekonstruálni, hogy a baleset hogyan történhetett. Az már az első pillanatban is világos volt, hogy a balesetet okozó jármű az ütközés következtében jelentősen megsérülhetett, és több olyan anyagmaradványt kell rajta keresni, amit a rendőrök nem találtak a helyszínen (így egyértelműen a gépkocsin kell keresni). A helyszínre érkező egységek a terület lezárásával és az események rekonstruálásával egy időben nagy erőkkel széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, a szem- és fültanúk, valamint az eseményekkel összefüggő kamerafelvételek felkutatása érdekében. Az adonyi rendőrőrsön a nyomozó kollégák megkezdték a tanúk kihallgatását.

Összeáll egy kép

Az adatgyűjtés során kapott információk és a lakosság által telefonon tett bejelentések egyértelműen alátámasztották, hogy egy jelentősen sérült gépkocsit láttak a helyszín közelében közlekedni, amit egy fiatal férfi, iváncsai lakos vezetett. A bejelentések és az adatgyűjtés alapján kialakult a kép.

A rendőrökhöz juttatott információk szerint olyan gépkocsit kell keresni, aminek az eleje sérült, szélvédője be van törve, színe fehér, Opel Corsa vagy Ford Fiesta, és egy helyi fiatalember vezeti. A kapott információk már egy rendszámtöredéket is tartalmaztak. A rendelkezésre álló adatok ellenőrzését a rend­őrség ismét nagy erőkkel kezdte meg, és már célirányosan az adott leírású gépkocsit keresték. Szerencsére a forró nyomon üldözésben részt vett két olyan zsaru is, akik nagy hely- és személy­ismerettel rendelkeztek: Kovács Zsolt, az Adonyi Rendőrőrs kmb-s csoportparancsnoka és Gránicz Enikő, a dunaújvárosi kapitányság körzeti megbízottja mindent megtett az elkövető megtalálása érdekében. Gránicz Enikő elmondta, a kapott információk összevetése alapján több hasonló autó merült fel, ezek mindegyikét ellenőrizték. A kör szűkült, és már egyértelműen tudták, hol kell keresni a gépkocsit is és a sofőrt is. Az általuk felderített lakcímen megtalálták a gépkocsit és elfogták a cselekmény feltételezett elkövetőjét is. Az elfogást követően kezdetét vette az okozó gépkocsi helyszíni szemléje, amelyet a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság bűnügyi helyszínelői hajtottak végre.

Van még feladat

Az ügyben végzett munka itt még nem ért véget, hiszen a vizsgálati szakban további feladatok várnak az ügyet vizsgáló rendőrre. Egyébként az elsősegélynyújtás elmulasztása akár 1-5 évig terjedő szabadságvetéssel is sújtható. Ám jelen esetben több minősítő körülmény növelheti még a büntetést, hiszen halálos kimenetelű közúti balesetről van szó.

Suszter Tamás rendőrkapitány elismerően szólt az akcióban részt vevő kollégák munkájáról, szép és eredményes csapatmunkaként jellemezte azt. Köszönetét fejezte ki a megyei főkapitányság munkatársainak, a helyszínen közreműködő polgárőröknek, valamint minden állampolgárnak, akik információkkal segítették a felderítést. Kiemelte, hogy ha bárki bármi furcsát lát vagy hall, bátran tegyen bejelentést a rendőrségen, hiszen minden információ nagy segítség lehet. A rend­őrkapitány hangsúlyozta azt is, hogy közúti közlekedési baleset részese bárki lehet, de nagyon fontos, hogy a helyszínen minden esetben álljunk meg, és nyújtsuk a tőlünk elvárható segítséget, amelyre a gépkocsi vezetője amúgy is kötelezett.

A forró nyomon üldözés

Amennyiben a bűncselekmény súlya, az ügy jellege, az elkövetés helyszíne és időpontja indokolja, akkor az elkövető felderítése és elfogása érdekében a rendőrség úgynevezett forró nyomon üldözést vezet be.

Suszter Tamás rendőrkapitány vázolta, ilyenkor több vonalon, több módszerrel kezdődik meg az információk és az adatok gyűjtése, valamint a kapott információk visszaellenőrzése.

A kapott adatok és információk értékelését és elemzését folyamatosan el kell végezni, ezek alapján verziókat kell felállítani, valamint további feladatokat kell meghatározni, amelyek alapján a verziókat erősíteni vagy kizárni lehet, lépésről lépésre eljutva az elkövető személyéig.

A forró nyomon üldözés csapatmunka, ezt az iváncsai eset is bizonyítja

– Forró nyomon üldözés esetében a kollégák általában több csoportban, több munkafolyamatot végeznek egyszerre, a helyszíni szemlétől az adatgyűjtésen és a kihallgatásokon át. A forró nyomon üldözés jelentősége a gyorsaságon és a szakszerűségen, az adatok folyamatos értékelésén és elemzésén áll vagy bukik. Álláspontom szerint a nyom akkor „hűl ki”, amikor már el tudjuk mondani, hogy mindent megtettünk az ügy felderítése érdekében, de már újabb adat nem keletkezik. Az, hogy ez az időpont mikor következik be, relatív, ugyanis vannak olyan esetek, amikor már azt hisszük, kihűlt a nyom, de akkor olyan új információ merül fel, ami a nyomot újra felmelegíti – mondta a rendőrkapitány. Hozzátette, a forró nyomon üldözés egyértelműen csapatmunka, ezt az iváncsai ügy is jól mutatja, és egy jó csapatban minden tagnak megvan a szerepe és feladata.