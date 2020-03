A geresdlaki Koffán Galériában mutatkozott be Zsedrovits Enikő Forgó című tárlata

Kedden délelőtt a Baranya megyében található geresdlaki Koffán Galériában mutatkozott be lapunk fotóriporterének, Zsedrovits Enikőnek Forgó című egyéni kiállítása. A tárlatot a település polgármestere, dr. Habjánecz Tibor és Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára ajánlotta a megjelent érdeklődők figyelmébe.

Zsedrovits Enikő, a Dunaújvárosi Hírlap fotóriportere két egyéni kiállítása, a 2017-ben bemutatott „Úgyhagyott”, valamint a 2019-ben a Bartók aulában bemutatkozó „Forgó” számos térségi kiállítótérben volt látható az elmúlt hónapokban. Bajusz György, a Hírlap tördelőszerkesztője személyes kapcsolatai útján ajánlotta be Geresdlak község vezetőségének a Forgót. A geresdlaki Koffán Galériában pedig március 10-én délelőtt be is mutatkozott a fent említett kiállítás.

Előzetesen néhány szó a baranyai Geresdlakról. A község Baranya megye keleti részében helyezkedik el. Földrajzi értelemben része a Baranyai-dombságnak, ezen belül annak a területnek, amit összefoglaló néven Geresdi-tönknek neveznek. Népesség szempontjából szervesen hozzátartozik azokhoz a településekhez, amelyek Mohács és Pécsvárad között fekszenek, amelyekbe a 18. században német nyelvű lakosság érkezett, akik nyelvüket, nemzetiségi hagyományaikat a mai napig megőrizték és ápolják is azokat. Geresdlak két településből és egy településrészből alakult ki, mégpedig Geresdből, Püspöklakból és Kisgeresdből. A község gyönyörű természeti környezetben, igazi dombvidéki területen fekszik, körülötte fennsíkszerű dombhátak, lankák, völgyek, ligetes részek vannak. Maga a település völgyben épült fel, amely egyik jellegzetessége a magyarországi, baranyai falvak kialakulásának.

A „Koffán” név bizonyára olvasóink többségének ismerősen cseng. Nem véletlenül. Ugyanis, Dunaújváros és térségnek művészeti életében meghatározónak tekinthető ifj. Koffán Károly édesapja, Koffán Károly az akkor Geresdként említett településen született 1909-ben. A jelentős alkotó nevét viseli a 2009-ben megnyílt Koffán Galéria.

A kedd délelőtti megnyitón olvasható volt Zsedrovits Enikő mentorának, Rohonczi ROHO István képzőművésznek az ajánlása is. Mint ROHO üzenetében fogalmaz: „Az tud ilyen képeket készíteni, aki ismeri a szakma csínját-bínját, de már túljutott minden álságon… Ami megmaradt, az a mélységes, erős hit. Kozmikus magány, ahol az órák elfelejtenek ketyegni. Zavarbaejtő őszinteség, egyszerűség, tiszta lelkiség árad a pusztán fekete-fehér fotókból.”

A tárlat megnyitóján dr. Habjánecz Tibor polgármester és a hivatalos úton a településen járó Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár köszöntötte és méltatta a kiállítást, amely egy hónapon át lesz látogatható.