A foglalkoztatás jövőjéért

Az ország egyik legjobb eredményeket produkáló projektje a dunaújvárosi az Európai Szociális Alapból finanszírozott, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) tartozó foglalkoztatási együttműködések között. A városi projekt keretében Dunaújváros önkormányzata és konzorciumi partnere, a Fejér Megyei Kormányhivatal hívta fórummegbeszélésre az érdeklődőket, illetve a foglalkoztatási paktumhoz csatlakozott tagokat az évet záró hagyományos ülésükre a városi kamara székházába.

A projekt 2016 nyarán kezdődött, és a helyi foglalkoztatókat tömörítő paktum tevékenységei, az együttműködés erősítését szolgáló rendezvények, térséget leíró tanulmányok mellett a másik fő területen, a munkaerőpiaci támogatások terén is kiemelkedő mutatókat, tényszámokat produkál.

Pintér Tamás polgármester köszöntőjében az előbbiekre utalva arról beszélt, hogy mintaértékű projekt a dunaújvárosi. Fontos ez, hiszen a városban élők érdekében jó partneri viszonyt kell kialakítania az önkormányzatnak a vállalkozásokkal, a foglalkoztatókkal, közösen megtalálni a kiaknázatlan lehetőségeket, vonzóvá tenni a várost és térségét a fiatalok számára.

Az ország hasonló paktumprojektjeinek adatait Göndör Péter, a Pénzügyminisztérium programvégrehajtási főosztályának osztályvezetője elemezte, elmondta, hogy több város, térség félbehagyta, vagy nem kezelte megfelelően a projektet, hiszen az elmúlt években egyre kedvezőbben alakultak a foglalkoztatási adatok. Ugyanakkor egy válság, recesszió esetén előnyösebb helyzetbe hozhatók az olyan sikeres programokat végrehajtó térségek, mint Dunaújváros. A foglalkoztatási együttműködéseket ösztönző program az EU új költségvetési időszakban is folytatódik majd, jó erre felkészülni!

A helyi projekt is úgy működik, hogy hosszú távú eredményeket hozhasson a foglalkoztatás terén. Vass Zoltán, a Ferrobeton vezérigazgatója, a paktum irányító csoportjának elnöke is ezt hangsúlyozta: eddig azért volt fontos számukra a projekt, hogy biztosítani lehessen a foglalkoztatók számára a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt. Egy recesszió, vagy növekedés-csökkenés esetén az válik a fő céllá, hogy minél kisebb mértékben csökkenjen a foglalkoztatottság.