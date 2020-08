A felelős állattartás egy életre szóló kapcsolat, nem shopping

A művelődési ház udvara varázslatos közösségi térré alakult át a nyári hónapokra. A szabadtéren megrendezett programok sorában a felelősségre nevelés kapott most szerepet.

Kundra Anikó, a Rác­almási Művelődési Ház és Könyvtár vezetője csütörtökön délután, az intézmény mögötti kertben a következőket mondta el a rendezvényhez kapcsolódóan:

– Idén is változatos, színes programokkal, sok játékkal telt az augusztus 10. és 14. között megrendezett kalandtáborunk. Tizenhárom kisgyerek vett részt, közülük sok a visszatérő kalandozó. Mindennap más és más programmal készültünk, itt jártak például a dunaújvárosi önkéntes tűzoltók, a Numero1 autósiskola, de ellátogatott hozzánk Glotz Adrienn agilityző kutyájával bemutatót tartani. A hét folyamán részt vehettek az ifjú táborozók Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető lebilincselő könyvtáróráján, készítettek ördöglakatot, és szabadulószobából is kiszabadulhattak, ha jól figyeltek a héten tartott órákon. Most pedig éppen a felelős állattartási program keretében, a Forte Állatvédelmi és Kutyaiskola Egyesület tart őrző-védő és engedelmességi bemutatót. A szervezésben egyébként segítségünkre volt a Szurkolók az Állatokért Mozgalom is. Őket azért hívtuk el a táborunkba, mert tudtuk, hogy van egy nagyon hasznos programjuk a gyermekek számára, amely megismerteti a gyerkőcöket az állattartással járó felelősségvállalás fontosságával. A program részeként adománygyűjtést is szerveztünk a menhelyen élő állatok számára – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől.

A kutyák érző lények, fájdalommal, érzelmekkel…

A programra a gyerekek mellett számos felnőtt érdeklődő is eljött. A bemutató főszereplői a kutyák voltak, így például a Roy nevet viselő, alig négy hónapos, mentett babakutyus, és a másik véglet Vilmos úr, a tapasztalt öreg kutya, akit magázva kell szólítani és utasítani is a feladatokra.

Betekintést nyerhettünk a kutyakiképzés alapjaiba, ennek fontos alappilléreként az ember és állat közti jó kapcsolatba, kölcsönös figyelemmel és sok-sok türelemmel. De bizonyítást nyert, hogy játékkal és finom falatokkal bármire megtaníthatók a kutyusok (is).

A Szurkolók az Állatokért Mozgalom részéről Retz Júliát kérdeztük, miért van szükség ilyen fiatalkorban a felelős állattartásról beszélni?

– A prevenció miatt, mert bizony sok felnőtt is elrontja, éppen ezért fontos, hogy a gyerekek már úgy nőjenek fel, hogy ismerik a helyes állattartás szabályait. Az idősebb korosztályra sajnos jellemző, hogy sokan még mindig úgy gondolkodnak a kutyáról, hogy az „csak” egy kutya, kizárólag jelzőrendszerként tartják az állatokat, nem pedig családtagként tekintenek rájuk, ahogy az ember legjobb barátja azt megérdemli. Hiszen érző lények, érzelmekkel, fájdalommal és örömmel. Persze vannak munkakutyák és hobbikutyák, de mindegyikük számára fontos, hogy a gazdi elegendő időt fordítson rájuk. Ezek hiányában történnek a balesetek is. A kutyatartás felelősséggel jár, egy életre szól, gondoskodni kell róluk, türelemre, időre, élelemre és megfelelő körülményekre van szükségük – mondta el Júlia.

Kihangsúlyozta azt is a szurkolói egyesület képviselője, hogy állatmentéssel foglalkoznak, leginkább az állatkínzásos ügyekben lépnek fel. Jegyzőkkel, rendőrökkel, hatósági állatorvosokkal dolgoznak együtt a kutyák érdekében. Rengeteg bejelentést kapnak, ebből sok fals is érkezik, de éves szinten 200-300 kutyát mentenek meg a kutyabarát szurkolók.