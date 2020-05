A Dunaújvárosi Egyetem jelene: fókuszban a fenntarthatóság

A koronavírus-járvány nem hagyta érintetlenül a felsőoktatás intézményeit sem. Gyorsan kellett reagálniuk, alkalmazkodniuk a kialakult állapothoz. Helyzetértékelés a Dunaújvárosi Egyetem rektorával, dr. habil András Istvánnal.

Hogyan tudatosult önökben az, hogy az egyetem működését a járvány teljesen új helyzetbe hozza, hozta?

– A Dunaújvárosi Egyetem vezetése január elejétől folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus témakörében kiadott nemzetközi és hazai szakmai ajánlásokat, és egyeztet az illetékes szakhatóságokkal, valamint az aktuális helyzetnek megfelelő lépéseket hoz. Az egyetem az érintett területek bevonásával felállított egy szakmai operatív stábot annak érdekében, hogy a hatóság által meghatározott feladatokat megvalósítsák az intézményen belül. A kialakult rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel a Dunaújvárosi Egyetem legtöbb szervezeti egysége otthoni munkavégzésre váltott. 2020. március 23-i nappal digitális oktatásra állt át az intézmény. A rendkívüli helyzetre való tekintettel fontosnak tartottuk ezen időszak alatt is egy biztonságos működési keretet kialakítani. Úgy tűnik, sikerült alkalmazkodnunk.

Milyen protokoll mentén indultak el, milyen gyorsan kellett alkalmazkodniuk az új helyzetben?

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. március 11-i utasítása alapján a Dunaújvárosi Egyetem 2020. március 12–13–14-ére rendkívüli rektori oktatási szünetet rendelt el, 2020. március 16-23-ig pedig előrehozott tavaszi szünetet tartottunk. Ezen időszak alatt kellett felkészülnünk és alkalmazkodnunk a kihívásokra.

Az egyetem kibővített Oktatásfejlesztési Munkacsoportja kidolgozta a digitális formában történő oktatás alapelveit, illetve eljárásrendjét, amelynek folyamatáról korábban már hírt adtunk.

A Dunaújvárosi Egyetem nemcsak az oktatás vonatkozásában, hanem minden szervezeti egysége esetében elkészítette rendkívüli eljárásrendjét, és ezek alapján szervezte át működését.

2020. március 23-án az intézmény oktatása zökkenőmentesen elindult az új, digitális formában. Hozzá kell tennem, hogy ehhez nagyban hozzá járult az is, hogy az egyetem évek óta fejleszti az online és a digitális oktatás feltételeit, a levelezős hallgatók számának emelkedése, illetve a hallgatói sikeresség támogatása érdekében, ezért viszonylag sajátságos és szerencsés helyzetben voltunk ebben a tekintetben.

Az online oktatás és az online számonkérés a napi feladatok részévé vált. Melyek voltak a prioritások?

– A fő prioritás mindig a hallgatói sikeresség támogatása. Nagy hangsúlyt fektettünk a digitális oktatásra történő átállásban a hallgatók folyamatos és részletes tájékoztatására, hiszen ez kiemelten fontos feladat ezen időszak alatt. A megfelelő leírások és segédanyagok elérhetővé tétele elengedhetetlenek ahhoz, hogy pozitívak legyenek a hallgatói visszajelzések. A számonkérések a Moodle-rendszerben kiadott és határidőre elkészített feladatok, beadandó dolgozatok megoldásán, valamint a kurzusok közben és végén megírt számonkérésen alapul.

A járvány átrendezte a bevételeket, ennek markáns része volt eddig a külföldi hallgatók tandíja, képzési díja, gyakorlatilag egy nemzetközi keretrendszerben. Hogyan lehet ezt figyelembe véve a jelent és a jövőt tervezni?

– Nehezen. Jelenlegi külföldi hallgatóink zavartanul folytathatták tanulmányaikat, szállásuk biztosított volt a kollégiumban. A jövőre nézve folytatjuk a külföldi hallgatók toborzását, azonban a fókuszba az online oktatást helyezzük. Az operatív törzs döntése értelmében most már minden felsőoktatási intézményben lehetőség nyílik – tesztelést követően – a külföldi hallgatók fogadása is. Reméljük azonban, szeptembertől az új hallgatókkal nem csak digitálisan találkozhatunk.

A költségcsökkentés érzékeny veszteségeket is hozott. Melyek voltak ezek?

– A mostani helyzetben, amikor megáll körülöttünk szinte minden cég, vállalkozás, csökkennek a bevételeink, nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna, ezekre mind reagálnunk kell. A központi költségvetés átcsoportosítása miatt minden kiadásunkat felülvizsgáltuk, kialakítottuk a Fenntarthatósági Programot, amely kiadáscsökkentő intézkedéseket tartalmaz, s amelyet a szenátus kétszer tárgyalt, és mindkét alkalommal egyhangúan támogatott. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen az egyetem legfőbb döntéshozó szerve a nehéz időkben is a vezetés mögött áll. Bizonyos feladatokat el kell engednünk, de fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az oktatói vonal a legkevésbé érintett. Az egyetemnek van érvényes kollektív szerződése, amelyet betartunk. Minden kételyt eloszlatva jelzem, hogy nem volt csoportos leépítés, és a megtett intézkedések az intézmény további működése érdekében történtek.

Ez az időszak sok szempontból tanulságos, felszínre hozott olyan megoldásokat, amelyektől eddig idegenkedtünk, ugyanakkor utólag sikeresnek bizonyultak, az otthoni munkavégzés például bizonyos munkakörökben egész jól bevált.

A Dunaújvárosi Egyetem kiemelt partnere a Paks II beruházási projektnek is. Milyen szakaszában tart ez az együttműködés?

– Kormányzati szinten döntés született arról, hogy a Paks II beruházás támogatására három kompetencia-központ létesül, Paks, Dunaújváros és Szekszárd helyszíneken. A Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpontja (DUE-PKK) a gépésztechnológiához kapcsolódó anyagvizsgálatok és különböző speciális képzések – atomerőmű specifikus ismeretek, hegesztés és anyagvizsgálat – területén kapcsolódik Paks II létesítéséhez.

A DUE-PKK-ban a rendelkezésre álló személyi feltételek és infrastruktúra már most is adott számos feladat elvégzésére. Egyetemi alap- és mesterképzéseinket, duális, illetve kooperatív-duális képzéseinket el tudjuk indítani. A DUE-PKK jelenlegi eszközpark­ja az egyetemen folyó oktatásra és kutatásra alkalmas. Egyes ipari igényeket korlátozott mértékben ki tud szolgálni (pl. roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok, illetve ezek előkészítései). A paksi igényeket lefedő hegesztőképzések indíthatók, ilyen képzések jelenleg is folynak. A személyi feltételek, megfelelő atomenergetikai és képzési tapasztalatok, valamint az infrastruktúra egy része adott, azonban ahhoz, hogy a paksi igényeket megfelelően ki tudjuk szolgálni, szükséges a jelenlegi eszközpark és infrastruktúra fejlesztése. A kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően, ütemezetten zajlik a munka.

Visszatér-e az egyetemre a szemeszter végére a személyes vizsgáztatás?

– A tanév végén a záróvizsgák személyes jelenléttel megtartásra kerülnek. Az egyetem természetesen maximálisan szem előtt tartja az vonatkozó egészségügyi előírásokat.