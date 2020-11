A DUE november 28-án online tartja első nyílt napját

Decemberben kezdődik a felsőoktatási felvételi szezon. A Dunaújvárosi Egyetem a járványhelyzethez igazodva első nyílt napját november 28-án, online formában rendezi. Már lehet regisztrálni!

Hamarosan indul a felsőoktatási felvételi időszak, az intézmények pedig a következő hónapokban is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kellő motivációval bíró és tehetséges leendő hallgatókat a campusukra csábítsák.

A járványhelyzet miatt a Dunaújvárosi Egyetem is online formában rendezi meg első, november 28-ra meghirdetett nyílt napját. A DUE e napra színes programmal, informatív videókkal és konzultációs lehetőséggel készül. A pontos részletekről és a regisztrációról a miertdue.hu oldalon érdemes tájékozódni.

A helyi egyetem már nyilvánossá tette, hogy a Felsőoktatási Szakképzések (FOSZK) keretében az alábbi szakokat hirdeti meg: gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, televíziós műsorkészítő, műszaki (gépészeti specializáció).

Az alapképzési szakokon (BA/BSC) a Dunaújvárosi Egyetemen több képzésre is elég akár 280 pont a bekerüléshez, valamint természetesen itt is van lehetőség levelezős és nappali tagozatra való jelentkezésre is.

Az alapképzésekre történő bekerülés feltétele egy emelt szintű érettségi, amely a másoddiplomás jelentkezésre nem vonatkozik. A meghirdetett alapképzési szakok: anyagmérnöki, gazdálkodási és menedzsment, gazdaság­informatikus, gépészmérnöki, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, kommunikáció és médiatudomány, szak­oktató.

Mesterképzési szakokra azok jelentkezhetnek, akik már valamilyen alapképzési diplomával rendelkeznek. Tehát olyan érdeklődők jelentkezését várják a DUE-n, akik informatikai, mérnöki vagy műszaki területen szereztek diplomát.

Azoknak is van lehetőségük beadni jelentkezésüket, akik nyelvvizsga nélkül vették át a diplomájukat.

A Dunaújvárosi Egyetem a következő mesterképzési szakokat indítja: gépészmérnöki, mérnöktanári (két félév), mérnöktanári (négy félév). A már fentebb említett miert.due oldal számos mankóval is ellátja a dunaújvárosi campus iránt érdeklődő fiatalokat.

Az ismertető kiemeli, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen nem tesznek különbséget a nappali és a levelezős hallgatók között.

Külön segítik a levelezős hallgatókat, hiszen a munka mellett nekik még nehezebb az egyetemi tanulmányok elsajátítása. A DUE-n mindent megtesznek azért, hogy a levelezősök is sikeresek legyenek tanulmányaikban. Félévente akár 7-8 szabadnappal is el tudják végezni a szemesztert.

A költségtérítéses képzéseket is érdemes szemlézniük a jelentkezőknek, hiszen az összehasonlítások szerint, itt a legalacsonyabbak a tandíjak az országban.