A dolgozóknak kedvezményes ár, és ötmillió forint adomány

A Hankook több adományozási programot indított a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Az ADJ rövidítésű akcióval beteg vagy hátrányos helyzetben lévő gyermekeket segítő alapítványokat támogattak.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét

Mint azt a vállalat a legutóbbi közleményében írta, a Hankook Tire Magyarország Kft. munkatársai évről évre példamutató elkötelezettségről és kitartásról tesznek tanúbizonyságot a vállalat közösségépítő programjaiban.

Szép számban csatlakoztak 2020-ban a Hankook ADJ (Abroncsokkal Dolgozóink Jó ügyekért) kampányához is, amelynek keretében a vállalat dolgozói kedvezményes áron juthattak hozzá a gyár prémium kategóriás abroncsaihoz, és egyúttal egy nemes ügyet is támogattak: a megvásárolt abroncsok árának 10 százalékát a Hankook hátrányos helyzetű vagy beteg gyerekeket támogató alapítványok számára utalja át.

A támogatott szervezetek mindegyike nélkülözhetetlen munkát végez a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek érdekében. A Hankook összesen 5 millió forintot adományozott négy ilyen alapítvány számára. A kedvezményezettek között van az Árvácska Alapítvány, a Tábitha Gyermekhospice Ház, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány.

– 2020 mindannyiunk erejét, türelmét, kitartását próbára tette, munkatársaink azonban a nehéz körülmények ellenére is nagy lelkesedéssel vettek részt a Hankook közösségépítő és jótékonysági programjaiban. Kollégáink az ADJ kampányt idén is szeretettel fogadták, és ugyanilyen örömmel juttattuk el a támogatást az alapítványoknak – mondta Roy Katalin, a Hankook Tire Magyarország Kft. kommunikációs vezetője.

Anyagi támogatásban részesült négy alapítvány

Az abroncsgyártó vállalat hangsúlyozta, a járványhelyzet miatt 2020-ban különösen nagy gondot fordított arra, hogy zavartalanul folytatódjanak az elmúlt években sikeres közösségépítő és jótékonysági akciói. A Dolgozói Önkéntes Programban több mint 80 Hankook-munkatárs közreműködésével összesen 37 környezetszépítő projekt fejeződött be (a kiválasztott projektek közül 18 Dunaújvárosban, 19 pedig a régióban valósult meg). A pályázatok között ezúttal is szerepelt óvoda-, iskola- és bölcsőde-felújítás. A hagyományos értékteremtő programokon túl pedig rendkívüli adományokkal is segítettek a járvány elleni védekezésben.

A Hankook az internetes felületén arról írt még röviden, hogy idén is meghirdették a Közösségi Összefogás a Szebbért! (KÖSZ) elnevezésű programot, amelynek pályázati időszaka lezárult: harminc jelentkezés érkezett.