A bizalom megtartásáért tenni kell, méghozzá folyamatosan

A közelmúltban Kulcsár Szabolcs rend­őr alezredest a Dunaföldvári Rendőrőrs parancsnokát a város közössége jelentős elismerésben részesítette. A Dunaföldvárért Emlékérmet vehette át.

Az ünnepség zaja már elcsöndesedett, a megtiszteltetés ereje még sokáig élni fog. A kitüntetettel egy munkás hétköznapon beszélgettünk.

Az emlékérem odaítélése azt is jelenti, hogy a közösség nagyra értékelte az ön tevékenységét!

– Számomra ez egy nagyon megtisztelő dolog, ugyanis ez a közösség, Dunaföldvár város lakói értékelték így a teljesítményünket, amivel az önkormányzat is egyetértett. Az átvétele után az ember átgondolja az eddigi eseményeket, és azt is, hogy mit kell még tennie a jövőben. Az, hogy legalább így, vagy ettől jobban szeretném elvégezni a munkámat, természetes dolog. Változatlanul szeretném magamból kihozni a maximumot. Bízok benne, hogy az elvárásoknak mindenféle szinten, jómagam és az általam vezetett szervezet meg tud felelni!

A parancsnok kitüntetése az állomány elismerését is jelenti?

– Az emlékérmet én kaptam, de úgy tekintem, hogy velem együtt az egész kollektívánk, mindazok, akik itt az őrsön teljesítenek szolgálatot. Abba a bizonyos „kalapba” mindenki beletette a saját jó teljesítményét. A „Szolgálunk és védünk!” egy nehéz feladat. A munkánk egy hivatás gyakorlása is.

Amikor bajban vagyunk, szívesen vennénk a rendőrség segítségét, máskor viszont egy kis „óvatos távoltartással” tartjuk vele a kapcsolatot.

– Ez egy kicsit magyar sajátosság, de azon dolgozunk, hogy ez a dolog kedvező irányba változzon. Végiglátogatjuk az óvodákat és az iskolákat, ahol különböző előadásokkal próbáljuk megelőzni a rájuk veszélyes jelenségeket. Ezeken az alkalmakon is rendre elmondom, hogy a pedagógusok és a szülők, egyáltalán a polgárok, ne úgy állítsák be a rendőrt, mint akitől félni kell! Ezt az érzést ne tápláljuk bele a gyerekbe, és velük az új generációba. Helyette azt tanítsák meg nekik, hogy baj esetén bizalommal fordulhatnak hozzánk.

Az említett tevékenység hatására erősödik a testület és a polgárok közti kapcsolat?

– Úgy gondolom, hogy jobbá vált. Amikor gondjuk van, bizalommal keresnek föl bennünket. Sokszor a városban járva is odajönnek hozzám a lakosok, hogy a tanácsomat vagy a véleményemet kérjék. Ez egy jó és bizalmi kapcsolat, amit nem én, hanem mi nyertünk el. Nem felejtjük el, hogy ennek a megtartásáért, vagy az erősítéséért továbbra is, folyamatosan tenni kell.

Közös a célunk: a lakókörnyezet biztonságossága.

– Nálunk nagyon sok civil csoport és szervezet, lokálpatrióta módján teszi a dolgát. Velük is fölvettük a kapcsolatot, hogy a céljainkat beillesszük a mindennapjaikba. Mindenkinek, például a polgárőrségnek, a mezőőrségnek, az önkormányzatnak, vagy a kertbarátoknak és persze a rend­őrségnek is megvan a saját feladata, amit a városunk biztonsága érdekében el kell végezni. A célunk az, hogy közösen, egy irányba tartsunk

Dunaföldvár önkormányzata és rendőrőrse, az ott szolgálatot teljesítő Molnár Dávid rendőr törzsőrmestert az Év rendőre címmel tüntette ki. Az elismerésre okkal büszke bűnügyi tiszthelyettes nyomozóval beszélgettünk.

– Nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy az idén én kaptam ezt a díjat, de meg is lepődtem miatta, hiszen nem számítottam egy ilyen rangos elismerésre. Nyilván azt a szintet, amit a kollégáimmal együtt eddig teljesítettünk, a jövőben is meg akarjuk tartani. A Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa területén történt bűn­ügyekkel foglalkozunk. A szolgálatunkkal az állampolgárok segítségére törekedünk. Úgy gondolom, hogy az itt dolgozó kollégámmal együtt a munkánkat elhivatottan végezzük, mert az eredményességéhez arra is szükség van.

Ehhez a munkához nagy hivatástudat kell.

– Nyolc éve dolgozok a rendőrségen, és három éve végzem a nyomozói munkát. A korábban a közterületeken elvégzett járőri feladatok és a mostani is rangos feladatokat jelentenek. Az előző beosztásomban tanultam meg a rend­őri tevékenységemhez szükséges ismeretek alapjait. A jelenlegi feladatom eredményes elvégzéséhez szükségesek a „kint” szerzett tapasztalatok. Mindegyik területnek megvan a maga szépsége.

Olykor nehéz ügyfelekkel akad dolguk…

– Nem egyszerű a mi munkánk, hiszen a kollégáimmal együtt olyan emberekkel foglalkozunk, akiket a rendes állampolgárok szívesen elkerülnének a mindennapjaik során. Ezt a hivatást választottam, szeretem csinálni. A munkámat itt tudom hagyni ezeken a falakon belül, és otthon csak a magánéletemet élem. Dunaföldvár nagyon érdekes helyen található, hiszen három megye határán áll. Jelentős közlekedési csomópontnak is számít a két Duna-híddal, és az autópálya-csatlakozással és emiatt nagy az átmenőforgalma. Ennek ellenére országosan összehasonlítva, közbiztonságilag is egy nyugodt városnak tekinthető. Nyilván itt is előfordul bűn­ügyi esemény, de a mértéke nem haladja meg egy hasonló település értékét.