A babahordozás nem egy újkori hóbort, az embergyerek hordozásra született

A babahordozásról nemcsak lehet, hanem egyenesen beszélni kell pandémia idején. Ugyanis a hordozással elkerülhető, hogy a gyermek idegen tárgyakhoz érjen, vagy más emberekhez kerüljön közel. Május 3-án kezdődött az európai babahordozós hét.

Dunaújváros – A hordozási tanácsadó szerint a babahordozás fantasztikusan jó hatással van mind a babára, mind az anyára, segíti a kötődés kialakulását, a baba idegrendszerének a fejlődését, támogatja a szoptatást, csak, hogy néhányat említsek. De mégis mi ez?

Nem újkori hóbortról van szó. Nem véletlen, hogy minden nép művészetében megjelenik a babahordozás. Hiszen az embergyerek alapvetően hordozásra született. A karban hordozás a legtermészetesebb módja, hogy a kisbabánkról gondoskodjunk, hiszen karba vesszük, ha sír, ha éhes, ha fáradt, ha vigaszra vágyik. Csak a XX. század hozott változást. Ekkor terjedt el az a gyakorlat, hogy a babákat nem tartjuk karban, vagy közel magunkhoz, hanem letesszük őket, mert mással kell foglalkozni.

A hordozás modern története a múlt század 70-es éveiben indult Németországból. Mára pedig hordozóeszközök sokasága áll a szülők rendelkezésére. Már nem tartja a hordozó anyukákat a környezete hippi ősanyának, így a babahordozás néhány generációnyi szünet után ismét a babáról való gondoskodás megszokott módjai közé tartozik.

Horváth Zsuzsi, a dunaújvárosi Anyák Hordozásért Alapítvány kuratóriumának elnöke, hordozási tanácsadó.

– Nagyon sokat közlekedtünk kislányommal, Bogival a fővárosban. Én azért kezdtem hordozni, mert így volt számunkra a legkomfortosabb. Később napi négy-öt órát is így töltöttünk. Így főztünk, bevásároltunk, még sajnos beteget is ápoltunk. Hordoztam én, a férjem, a nagytesó, a nagymama, még egyszer a dédi is kipróbálta. Hordozni újszülött kortól egészen addig lehet, amíg a hordozó személy bírja – osztotta meg a tapasztalatait Zsuzsi.

Az interjú kapcsán a régi Bánki középiskola épületének klubhelyiségében jártunk. Ugyanis itt hozott létre az alapítvány egy családbarát közösségi teret.

– Várhatóan júniusban fogjuk a kapuinkat újra nyitni. Hiszen az érdekelt anyukák csak március végétől regisztrálhattak a koronavírus elleni oltásra. Mi még a központi intézkedéseknél is kicsit óvatosabbak vagyunk mindig a kicsik és az anyukák érdekében. Addig hordozási tanácsadóként marad az online konzultáció. Mivel egy átlagos méretű hordozókendő húsz és negyvenezer forint között van, ezért nálunk lehet hosszú és rövid távra is kölcsönözni, sőt az alapítványnál akár pályázni is lehet a fizetős szolgáltatásaink elérésére, hiszen a cél az, hogy elérhesse mindenki a hordozást, akit érdekel. Így az elmúlt évben több mint negyven családnak segített az alapítvány.

Május első teljes hetében ünneplik a babahordozást

– Aktívmami programjaink során anyáknak a babával, akár már várandósan is kínálunk lehetőséget, hogy fittek és egészségesek legyenek. Többfajta mozgásformára van lehetőség, de jelenleg csak szintén az online órák elérhetők – mondta el az alapítványi elnök, majd az ünnepi hét programjairól kérdezve, így folytatta.

– Minden évben május első teljes hetén ünnepeljük a babahordozást Európában. Az idei hét mottója: „biztonságban a karjaimban”.

Két ismeretterjesztő, online előadáson lehet részt venni a hét folyamán. A témák a kötődés és hordozás csecsemőkorban, illetve segítség a hordozóeszköz-választáshoz lesznek. Ehhez kapcsolódva egyébként az ünnepi hét folyamán ingyenes, egyéni hordozóeszköz-próba lehetőségét biztosítjuk, természetesen a bejelentkezés feltétlenül szükséges. Online programjainkat folytatva újra megrendezzük immár hagyományos kihívásunkat, Így hordozunk mi! címmel. Porszívózz, sminkelj, gondozz növényt hordozóval, és készíts róla videót és küldd el nekünk. A kihívást teljesítők között pedig értékes hordozós felszerelést sorsolunk ki.

– Jótékonysági csoportunkban májusban lesz a szintén szokások éves jótékonysági tombolánk és a Jerusalema Dance Challenge kihíváshoz is szeretnénk csatlakozni a hordozós változattal. Ezért mindenkit kérek és biztatok, hogy otthon vegye fel a saját táncos, hordozós produkcióját, és küldje el nekem, majd az otthoni videókból fog elkészülni egy nagy közös hordozós összeállítás.