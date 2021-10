4 hónap alatt közel kétszeresére nőtt a polgárdi kúria ára!

Ezt ne hagyja ki! Karácsony belengette a megszorításokat

Az Ingatlanbazár blogján talált anyag tanúsága szerint az eladó, szemet gyönyörködtető kúria ára jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban. Nézze meg velünk a korábbi és a mostani hirdetést és fejtse meg velünk az ár növekedést! Vagy csak élvezze a vonzó, exkluzív kúria látványát…

“Az eladó POLGÁRDI KÚRIA jellemzői:

– a forgalmas autópályáról lekanyarodva, a hátunk mögött hagyva a rohanó hétköznapokat, egy csodálatos, festői környezetbe érkezünk, ahol az 5 hektáros gondozott, rendezett területen, a kastélyszerű kúria található. Az embert elvarázsolja az épület hangulata, ami a XIX. század romantikus világába repít bennünket egy szempillantás alatt.

– az épület 400 nm- es, a terasza is 400 nm-es, ezért a kúriából a kilátás panorámás.Nyílászárói fából készültek.

– […] az épület 80%-os készültségi szinten van, folyamatosan épül, szépül. – a rendezett füves kertben, ami teljesen parkosított, filagória is található, ahol grillezni, nyári estéken beszélgetni lehet. Most kezdték el egy másik filagória építését is a területen.

– a tetőtér is további vendégszobáknak adhat helyet, amennyiben úgy szeretnék kialakítani. – csodaszép 70 nm-es nappalijából Dnyi-i benapozású kertre néző panorámában gyönyörködhetünk, de átláthatunk a bejárati ajtón keresztül az épület keletre néző udvarára is. A nappaliban található egy szép nagy vízteres cserép burkolatú kandalló is a téli időszakban további lehetőséget adva a meleg hőérzetünknek.

– 70 nm-es garázsban bőven van hely parkolni, mely 3 bejárattal rendelkezik.

– egy nagyobb 30 nm-es és egy kisebb 15 nm-es üvegházban saját termesztésű konyhakerti növényeket is termeszthetünk, de a gondozott nagy kertben további lehetőség is adott a zöldségtermesztésre.

-a családi birtoknak, vagy lovastanyának is alkalmas kúriában megtalálhatja a csendet, nyugalmat, ami hiányzik az életéből. Távol a város zajától, Budapesttől 80 km-re, a Balatontól 15 km-re található. […]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!