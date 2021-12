Dunaújvárosban, Magyországon, külföldön

A klub jelenleg több korcsoportban tart foglalkozásokat. A csaknem ötventagú sportolói körben vannak versenysportolók és hobbisták egyaránt.

„Jelenleg mini és tini korosztály is van, ami az óvodások és az általános iskolások alsó tagozatát jelenti. Őket követik a juniorok, akik 11-16 év közötti korosztályba tartoznak. A felnőtt korcsoportba 14 éves kortól már szerepelhetnek sportolók, ugyanakkor felső korhatár nincs. Fiúk és lányok vegyesen űzik a sportot.

Országos szinten a nagy egyetemi városoknak is van cheerleading csapatuk, amelyek meghatározóknak tekinthetők. Ennek ellenére a Spartan több divízióban is magyar bajnoki címet szerzett, nemegyszer pedig meg is védte azt. Emellett több sportoló és edző is tagja volt a válogatottnak még 2017-ben és 2018-ban, amely érmeket szerzett az Európa-bajnokságon. Klubszinten 2018-ban Finnországban hatodik helyezést értek el a kontinenstornán Senior Coed Elite divízióban.

„Mi alapvetően kevesebb sportolóval dolgozunk, mint a nagy egyetemi csapatok, de a sportolóink jól képzettek és jó közösséget alkotnak, s ezt jól mutatják az eredményeink, hiszen az elmúlt 10 évben 4 alkalommal kvalifikáltunk az Európa-bajnokságra.”

A versenyrendszer sajátosságainak köszönhetően, Magyarországon nincs állandó válogatott. A szeptembertől júniusig tartó versenyszezonban éves szinten 3-4 jelentősebb megmérettetés van. Aki megnyeri a tavasszal megrendezésre kerülő magyar bajnokságot, egyben kvalifikál az Európa-bajnokságra is.

„Több alkalommal előfordult már, hogy Dunaújvárosból képviseltük Magyarországot a kontinensviadalon. Azt gondolom, hogy egy vidéki egyesület esetében, mint amilyenek mi is vagyunk, ez nagy fegyvertény. Emellett jó jövőképet biztosít a fiatalok számára, hogy a valamikor egyszer akár a magyar olimpiai cheer csapatba bekerüljenek. A sportágnak jól felépített szövetségi rendszere van, másként nem is lehetne olimpiai sportág.”