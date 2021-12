A Lányból nővé program két fő célja, hogy egészségügyi termékek biztosításával enyhítse a menstruációs szegénység által kialakult helyzetet, illetve, hogy egy oktatófilm levetítésével az iskolások többet tudjanak meg a menstruációról. A Magyar Vöröskereszt ezzel is szeretné elősegíteni, hogy a menstruáció témája ne legyen többé tabu, és hogy a nővé válás folyamata szégyen­érzet helyett büszkeséggel töltse el a fiatalokat, ami pszichés fejlődésük szempontjából is nagyon fontos. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján nemcsak a lányok, de a fiúk körében is fontos ennek az üzenetnek az erősítése, hogy minél kevesebb esetben fordulhasson elő bántó, stigmatizáló viselkedés a kamaszok körében.