Léteznek persze hosszú távú időjárási modellek, amelyek végkimenetelét szuperszámítógépek segítségével számítják ki, azonban az időjárásban, légkörünkben, annyi a változó és kiszámíthatatlan bemeneti tényező, hogy ezen hosszú távú modellek végkimenetele erőteljesen kétséges. És akkor még finoman fogalmaztunk. Gyakorlatilag bárki jósolhatna ugyanilyen időtávra mindenféle számítógép nélkül, csak úgy poénból, neki is ugyanolyan esélye lenne a beválásnak, mint a hiper-szuper, méregdrága számítógépeken, szoftvereken készített előrejelzéseké. Így hát ne dőljünk be ezeknek a híreknek ilyentájt, hogy milyen is lesz a tél. Egyszerűen nem lehet megmondani, előrejelezni ilyen korán. Higgyünk inkább a hivatalos meteorológiai oldalaknak, és ott próbáljunk meg tájékozódni a várható időjárásról, de bizony ott is csak rövid távú, esetleg néhány hétre szóló előrejelzéseket fogunk találni. Az utóbbiaknál oda is van írva, hogy ezek beválási esélye erőteljesen bizonytalan – fejti ki Bán Balázs.