Tartja magát az az elképzelés is, hogy a jobb oldali közlekedés európai elterjesztését Napóleon nevéhez köthetjük. E szerint ő vezette be Franciaországban a jobb oldali közlekedést, miután fél Európát elfoglalta, a többi országban is. Döntésének három oka is lehetett. Az első indok, hogy Napóleon balkezes volt, másrészt a francia forradalom idején kialakult, hogy a szegények a jobb oldalon, a gazdagok az út bal oldalán haladtak, ezt a szokást is fel akarta borítani. Harmadrészt pedig az ellenséges Angliában a bal oldali közlekedés volt érvényben, így Franciaországban csak azért is a jobb oldali forgalom jöhetett szóba.

A lakosságot több módon tájékoztatták a változásról Fotó: archív