Előadásában Döbrentey Zsolt is kiemelte, hogy az asszertivitás vagy asszertív kommunikáció tanulható kommunikációs készség, viselkedési vagy gondolkodási mintázat. Ennek során az asszertívan kommunikáló személy magabiztosan, a saját érzéseit, igényeit, szükségleteit tudatosítva, ezeket őszintén felvállalva tud megnyilvánulni. Még az érzelmileg nehéz szituációban is tiszta önkifejezéssel kommunikál, egyúttal képes arra is, hogy meghallgassa, felfedezze és megértse a másik fél érzéseit, igényeit, szükségleteit is a már említett technikákkal: aktív és értő figyelemmel. Kommunikációjának célja a konfliktus megoldása, miközben minden résztvevő fél igényeit szem előtt tartja – nem hódol be, de nem is próbálja dominálni a másik felet.