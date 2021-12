A Barátság Általános Iskola története 1963-ban kezdődött egy új típusú, úgynevezett „bilaterális” iskola építésével, amelyben a tantermek két oldalról kaptak világítást. Az iskola egyébként nagyon barátságos és családias volt, aki ott kezdte vagy végezte az általánost, ahogy e sorok írója is, nagyon jó szívvel gondol vissza az épületre és a közösségre is. Túl a jeles évfordulókon, versenyeken, túrákon ballagásokon 2001-ben erről az iskoláról is szomorú hírek láttak napvilágot: bezárják az intézményt. A tanulók a Vasvári, a Petőfi, a Gárdonyi és a Móricz iskolákba kerültek. Ezután négy éven át üresen állt az iskola, majd 2005-ben jelentkezett be érte két áruházlánc is. 2006-ban az egyik elnyerte az értékesítésre kiírt pályázatot, s előbb lebontották az iskola épületét, majd felépült az áruház, mely azóta is üzemel. A hajdani iskola emlékét tábla őrzi a helyszínen…