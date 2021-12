– Magyar-történelem szakos tanár szeretnék lenni. Élvezném, ha a tudásomat átadhatnám a gyerekeknek. Úgy érzem, hogy eléggé szuggesztív előadó vagyok hozzá. A felkészülésem sokrétű: most is az egyik kedvenc helyemen, a könyvtárban beszélgetünk, ahol talán én töltöm a legtöbb időt. Rengeteget olvasok, az irodalomtörténet is érdekel.