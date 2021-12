Dunaföldvár – A rengeteg tenni- és szervezni való zömét, mindenki megelégedésére, a helyi művelődési központ csapata végezte. Az alkalomra a mindössze öttagú stáb – ahogy az már a város más rangos eseményein, úgy most is – a megelőző hetekben és szombaton, a helyszínen is megállás nélkül tette a dolgát. Így aztán minden időben a helyére került, és a betervezett programok is rendben megkezdődtek.

A libafuttatás győztesei: Czinger Dorina (b) második helyezett lett, Jankó Kristóf pedig az első helyezett Fotók: a szerző