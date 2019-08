Állunk reggel a hídnál, kezemben az okos, amely jelzi, hogy éppen hányan nem férnek be az aktuális fesztiválra. Nevetek, hozok egy menteset, aztán elmerülök a Dunában. Büszke tinédzserként legalább tíz évet húztam le a Szigeten. Voltam én belógós, meg napi 24 órában teljesítő bérmunkás is. Szerettem. Életem párja két éve meghívott egy napijegyre. Sajtósjegy nincs, csak a szolid bólintások a VIP-ben. Éjfél már elmúlt, még egy kör gin-tonic, aztán irány a HÉV. Baktatok és lassan számot vetek, hogy idén is miért nem voltam Szigeten. Talán majd jövőre, ha játszani merészel a Band in The Pit…