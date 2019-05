Ami jó, az jó! E megállapításban szinte minden benne van.

A Parázs Varázs családokat, baráti társaságokat, városunk apraját- nagyját megmozgatta. Ez a rendezvény mára a város egyfajta védjegyévé vált. Persze ilyenkor beindul az emberek fantáziája. Ha lehet egy ilyen, több ezer embert megmozgató grillpartit szervezni, akkor bizonyosan lehetne többet is. Például a Duna menti települések hagyományai szinte tálcán kínálják az ötleteket. Csak választani kell közülük. Van ugyan országos és nemzetközi merítésű rockmaratonunk, meg a méltán népszerű DUDIK is, de legyünk őszinték, az igazi az, amikor szinte minden korosztály egyszerre is jól érezheti magát. Az elmúlt hétvége ilyen volt.