Talán a világ tíz legismertebb eseménye között említhetjük a 2001. szeptember 11-i amerikai tragédiát. Az al-Kaida terrorszervezet összehangolt öngyilkos merényletsorozata volt az Egyesült Államok ellen. Egy év híján húsz éve ennek.

Közel háromezren haltak meg. Persze sorolhatnánk azt, hogy milyen sokan haltak meg értelmetlenül a történelmi háborúkban, járványokban, természeti csapások következményeiként. Ez a 9/11-nek mondott sorscsapás azonban más volt. Szemünk előtt vált köddé biztonságunk egy darabja. Örökre belénk égett, hogy e békebeli európai vagy amerikai valóságban sem vagyunk biztonságban.

Egy videóban akkor bin Laden nyilvánosságra hozta, hogy az al-Kaida vállalja a felelősséget az Egyesült Államokban történt terrortámadásokért, valamint hozzátette, hogy a terrorakciókat azért hajtották végre, mert „szabadok vagyunk… és újra szabad nemzetet szeretnénk. Ha aláaknázod a mi biztonságunkat, mi is aláaknázzuk a tiédet.” Bin Laden – a világ csendőreként fellépő Egyesült Államok felé – tolmácsolta Mohamed próféta azon tanítását is, amely tiltja a „hitetlenek arab területen való tartózkodását”. Az ilyen akciók sajnos pontosan tervezhetők, következményei azonban beláthatatlanok. A hivatalos egymásnak feszülésnek rendre civil áldozatai is vannak. Most, hogy egyre jobban forrong a világ, Európa és Amerika gazdasági és politikai súlya, ha nem is rohamosan, de csökken, nem ártana előre gondolkodni úgy másfél, két évtizeddel.