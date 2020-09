Az Európai Mobilitási Hét idei programsorozatának középpontjába a klímabarát közlekedést állítják. Ennek kapcsán felvetődött egy gondolat bennem, hogy bár imádok vezetni, és autóval közlekedve nagyon sok időt tudok megspórolni, mi lenne, ha az akció ideje alatt biciklivel intézném a napi feladatokat. Tulajdonképpen nincsenek olyan nagy távolságok városon belül, szerencsére a járgányt is biztonságos helyekre tudom bevinni. Persze azzal is számolni kell, hogy adott útvonalon igen nagy emelkedők is lehetnek, és nem ártana sportosabb öltözet is hozzá. Meglátjuk, egy próbát megér, úgyhogy nyeregbe fel!