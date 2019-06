Az elektronikus kütyük világában már nem is trendi az, akinek nincs ilyen.

Ha nekünk nem is, de gyerekeinknek, unokáinknak napi rutin ezek kezelése. Többnyire az X generáció is tőlük kér segítséget. Okostelefon, iPad, tablet, azokon az állandóan megújuló alkalmazásokkal a fogyasztói társadalom egyik legjobban dübörgő üzlete. Adott esetben ezek a termékek nem csak önmagukban hódítanak, hanem egyfajta státuszszimbólummá is váltak. Van azonban egy másfajta őrület, amikor embertársaink a hátizsákba „rejtett”, dübörgő bluetooth hangszórókkal közlekednek az utcán, messziről jelezve gazdájának közeledtét. No, de kérdem én: minek ehhez a hátizsák?