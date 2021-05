Ezt ne hagyja ki! A politikai gátlástalanság iskolapéldája Dobrev Klára állítása 2006-ról (videó)

Több mint 1,7 milliárd embert oltottak már be a világon a koronavírus ellen. Hazánkban is több, mint a lakosság fele felvette már a vakcinát, mégis a közösségi portál még mindig tele van az oltással kapcsolatos eszement baromságokkal. A minap is belebotlottam egybe. Egy képet posztolt valaki, amin az látszott, hogy egy ember felkarján van egy leginkább gombelemre hasonlító valami. A kép mellett a szöveg: „Most fotóztam, a szomszéd be van oltva, és az oltás helyén megáll a mágnes, ott a chip.” Hogy ez most megint egy oltásellenes bértroll volt, vagy valaki tényleg ennyire szerény agybútorozottsággal rendelkezik, azt nem tudom, de már unalmas…