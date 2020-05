Nem olyan elegáns, de legalább olcsóbbnak tűnik

Egyik jó ismerősöm mosogatógép vásárlására adta a fejét. Elzarándokolt a mosogatógépboltba, ki is nézett és vásárolt is magának egy készüléket. A pénztárnál közölték, hogy ha nem a szaküzlet által a beszerelés képességével felvértezett szaki helyezi üzembe otthon a motyót, akkor ugrik a garancia. Ennek a műveletnek az ára viszont 18 ezer magyar forint. Vagy fizetsz most többet vagy majd a javításért még többet, ha beizél a grenájzli. Ki érti ezt? Akkor már miért nem inkább 118 ropiért árulják és mondják azt, hogy munkatársunk ingyen és bérmentve beszereli és üzembe helyezi a készüléket a T. Vásárló lakásán? Elegánsabb lenne…