Voltaire, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja nemcsak költő volt, hanem parlamenti képviselő is. Amikor az 1700-as években felmerült Franciaországban, hogy a halálbüntetést el kellene törölni, Voltaire annyit mondott: egyetértek a javaslattal, de előbb ezt a gyilkosokkal egyeztessük, és ők tartsák be elsőként. A fentiek csak azért jutottak az eszembe, mert mostanában állandóan azt hallani a hírekben, hogy a magyar börtönlakók perlik az országot, és kapnak kártérítést azért, mert elégedetlenek a börtönviszonyokkal. Hölgyeim és uraim! Nem kell bűnözni, és a probléma már meg is oldódott.