A kirekesztettség, a szegregáció gyilkos dolog. Általában nem is kell túl sok hozzá. Elegendő a bőrszín, a származás, a vallás. Már hogyha másmilyen, mint a többség által éppen elfogadott. Vagy a másként gondolkodás, ad absurdum a másféle ízlés. Nehezen tudom elfelejteni, kamasz koromban milyen ádáz „háború” dúlt a popperek és rockerek közt. Nem egyszer verekedéssé is fajult. Most aztán újfent lehetőség van stigmatizálni, mégpedig a fertőzötteket. Akaratlanul kerülik a kollégák, ismerősök azokat, akik átestek a betegségen, még akkor is, ha gyógyultnak nyilvánították már őket. Mert mit lehet tudni? Nem jó most sem egészségesnek, sem fertőzöttnek lenni. Mindenképp a másik vagy.