Sokszor olyan emberekkel találkozunk, akik többet kaptak „útravalóul” az életben, mint amit képesek beépíteni meglévő szürkeállományukba. Van, amikor csak legyintünk erre, de van, amikor bosszússá is válhatunk e jelenség miatt, főleg amikor közvetlen környezetünkben történik mindez. A helyi politika is virágzó területe ennek. Megy az adok-kapok nap mint nap. Persze ilyenkor eszembe jutnak a nagy bölcsességek, amelyekből gondolom önöknek is van néhány zsákkal. Alapvetésként azért leírhatjuk: „nem érdemes azokra haragudni, akik övön alul ütnek, egyszerűen nem érnek magasabbra!” Bizonyára értik, mire gondoltam…