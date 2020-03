Most, hogy egy nappal már túl vagyunk a nőnap édes, kedves köszöntésein, nem árt, ha már elkezdjük a felkészülést a férfi napra is. Vagy legalább szoktatjuk magunkat a gondolathoz, hogy ilyen is van. E kevésbé ismert dátum november 19. „A nemzetközi férfi nap célja a többi között az is, hogy felhívja a figyelmet a nemek közötti egyenlőségre. Ez egy olyan alkalom is, amely elítél minden, a férfiak ellen szóló diszkriminációt, és hangsúlyozza az elért eredményeiket a férfiak hozzájárulását a közösség, a család, a házasság és a gyerekekkel való törődésben, valamint elismeri a közösségben betöltött nélkülözhetetlen szerepüket.” No kérem, ilyen is van!