Nem a megelőzés a business, hanem a kezelés

Furcsa helyzet alakult ki az indiai Új-Delhiben, olvasom. Olyan súlyos ugyanis ott a légszennyezettség, hogy a városból gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Ebben azonban nem ez a furcsa, hiszen nem kell addig elzarándokolnunk, hogy ahhoz hasonlót tapasztaljunk! Vannak nálunk is olyan napok sajnos, amikor ezt kis városunkban is érzékeljük. Az indiai nagyvárosban élelmes üzletemberek nem tétlenkedtek. Megnyílt ugyanis az első oxigénbár, ahol tizenöt percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. A negyedórás terápia ára mintegy 1500 forintnyi összeg. Nemhiába, ott sem a megelőzés a business, hanem a kezelés. Értik ezt? Minden bizonnyal!