Ha meglátják a címben szereplő szót, akkor először arra gondolnak, hogy ennek a segítségével „vagonírozzuk” haza a boltban vásárolt cuccokat is. Elpolemizálunk azon, már megint ez a fránya nejlonszatyor, amit aztán úgyis eldobunk, ezzel is károsítva környezetünket, otthagyva ökológiai lábnyomunkat a többi hétmilliárd emberé mellett. Aztán vannak olyan embertársaink, akik abban a bizonyos nejlonszatyorban életük egy darabját cipelik, vagy talán az egészet. Számukra az étel és az ital, így télen a fűtött helyiség, amit ellátásként kapnak, a „túlélés” záloga. Nem túl szép ezt leírni, de attól még igaz: erre rendezkedtek be. Egészen pontosan erre voltak kénytelenek. Persze ők is tehetnek arról, ami történt velük, sőt leginkább ők. Talán emlékeznek arra a nagy, szürke szakállú emberre városunk főpostája előtt. Az volt a törzshelye – ma már nincs közöttünk. Egyszer leültem mellé beszélgetni,

élete nem szokványos történet volt. Nem panaszkodott, emlékezett.

Aztán volt egy sorstársa, akitől megtudtam, hogy napközben dolgozik, többnyire kertekben, egyfajta napszámosként. Van gyereke, unokája, de mindennapjai neki is az „utcán” telnek. Szóval az a fránya nejlontáska, annak tartalma számukra nélkülözhetetlen. Az ilyen emberek azonban szívesen eldobnák mindennel együtt ezt a csomagot, ezt a terhet, s kezdenének új életet, ám lelkükben a nejlonszatyor az életük része marad.