Kéthetes nyaralások… Ez volt a divat még 10-20 évvel ezelőtt biztos, de az is lehet, hogy régebben is, bár arra én nem emlékezhetek. A család zsúfolásig megpakolt kis kockaautókkal legurult a Balatonra vagy a Velencei-tóra, jórészt a hűtőtáskában szállított, előre lefőzött és lefagyasztott ételeket ette, aztán persze napi egyszer lecsúszott a hekk is, meg a sajtos-tejfölös lángos, én viszont a natúr sültkrumplit vártam kis napernyődísszel meg mellé nyomott olcsó kecsöppel, amit anya kénytelen volt a vízbe utánam hozni, mert addig ki nem jöttem, amíg lila nem lett a szám. Sokan szeretnénk két hétig nyaralni most is. A zsúfolásig megpakolt kisautók jó, ha öt napra el tudnak repíteni valahova.