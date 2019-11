Egy baleset mindig borzalmas dolog. Másodpercek alatt alapjaiban változik meg az érintettek élete, talán örökre. Mindig szörnyű, bárkivel történik is. Különösen rettenetes, ha az embert munkavégzés közben éri. Ennél már csak az a hátborzongatóbb, ha a sérült éppen másokon akart segíteni, éppen önzetlenül igyekezett, hogy másnak legyen esélye, hogy az élete további része ne egy rémálom fejezete legyen. Nem tudjuk, talán soha nem is fogjuk megtudni, mitől csapódott villanyoszlopnak az Országos Mentőszolgálat szirénázó autója. Csak azt tudjuk, hogy a személyzetből valaki nagy bajban van. Most egy kis drukkolás vagy ima jól jön.