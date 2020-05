Mindennapi kenyerünk

Talán nem árulok el nagy titkot azzal, ha elmesélem, hogy minden nap tartunk értekezletet, most online. Ma azt mesélte egy kolléga, hogy kedd reggel kell menni vásárolni, mert úgy tapasztalta, olyankor más nem nagyon jár boltba. Megvolt hozzá a magyarázata, nekem is. Nemrég a járványtól való félelmünkben, pánikszerűen felhalmoztunk több évre elegedő liszt- és élesztőkészletet. Lehet, hogy most feléljük a készleteket, és így például mindenki saját kenyeret süt otthon, ahogy azt a bevásárláskor tervezte? Valószínűleg ebben az esetben az összes pékség lehúzhatja majd a rolót. De magunkat ismerve mégsem fosztjuk meg őket a mindennapi kenyerüktől!?