Mikulás hétvégéjén láttam egy oldalkocsis motoron közlekedő önjelölt télapót. Azon felül, hogy igen jópofa volt, még az is eszembe jutott róla, hogy ezt az opciót én annak idején nem vettem bele a nagyívű értekezésembe, amit, azt hiszem, kilencéves korom környékén írtam és nyújtottam be a csizmapucolással nyomasztó szüleimnek. Arról írtam egy terjengős esszét, hogy mi áll a Mikulás létezése mellett és milyen tények cáfolják meg azt. Szerepelt benne, hogy a világon nem mindenhol egyszerre van éjszaka, amivel időt nyer az öreg, meg azzal is, hogy több millió gyerek karácsonykor várja a nagyszakállút. Ha belegondolok, hogy mehet motorral is, egyel hosszabb lehetett volna a pro- oszlop.