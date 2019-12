Azzal újdonságot nem mondok senkinek, ma Magyarországon bármilyen területen szakembert találni nem egyszerű. Ha még is sikerül, abban sincs köszönet. Mi is így jártunk a napokban. Volt egy kis villamos problémánk, a „megbízható” szaki persze a megbeszélt időpontban sehol. A feleségem unszolására nekiugrottam a hiba elhárításának. Cseréltem izzót, cseréltem vezetéket, fény még sem jött. Másnap reggel viszont… ég a villany a fürdőszobában. Kiderült, nincs nagy gond, csak egy billenőkapcsolót kellett visszabillenteni a helyére. Végül is minden jó, ha a vége jó. Megúsztam áramütés nélkül, megmaradt néhány ezer forintom, és a világítás is működik.